Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile birlikte Kemeraltı'nda temaslarda bulundu. Daha sonra İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Seçimlere Sol'dan Bakış: Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları" konulu panele konuşmacı olarak katılan CHP'li Mutlu, dinleyicilere kamucu projelerinden bahsetti. Ardından Akarcalı Mahallesi'nde ev ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Mutlu, Büyükşehir'e ait aşevine giderek vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Mutlu, 1. Kadriye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında AK Parti'nin bölgedeki seçim ofisine de uğradı. Partililerin elini sıkarak seçim sürecinde başarılar dileyen Mutlu, daha sonra Beştepeler Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri'nde iftar yemeği verdi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçını da tribünden izleyen Mutlu'nun son durağı ise adeta şölen alanına dönen Kadifekale'deki Halk Buluşması oldu. Kadifekale surlarının altındaki etkinlik alanında coşkuyla karşılanan Mutlu, vatandaşlarla birlikte halay da çekti.

TUGAY VE MUTLU’DAN KEMERALTI TURU

Günün ilk ziyaretini Büyükşehir Adayı Cemil Tugay ile birlikte Konak’ta bulunan İzmir Milli Kütüphane binasına yapan CHP Konak Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'dan vakıf bünyesindeki nadide eserler hakkında bilgi aldı. Milli Kütüphane ziyaretinin ardından Kemeraltı’nda esnaf turu yapan Tugay ile Mutlu, dükkanlara tek tek girerek taleplere kulak verdi. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet eden Mutlu, "Cemil Başkanım da ben de çok heyecanlıyız. Gelir gelmez işe koyulacağız. Kulağımız hep sizde olacak, kendimiz de hep burada sokaklarda olacağız" diye konuştu. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Çarşı'yı dolaşan Tugay ile Mutlu, daha sonra Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Semih Girgin ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen adaylar, Kemeraltı'nı cazibe merkezi haline getirmek için canla başla çalışacaklarını belirtti.

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK PANELİNDE KONUŞTU

Mutlu, daha sonra Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Yerel Seçimlere Sol'dan Bakış: Toplumcu Belediyecilik Tartışmaları" konulu panelde konuştu. Mülkiyeliler Birliği İzmir Şube Başkanı Ali Şahin Akbulut’un oturum başkanlığını yaptığı 2. Oturum'da, Başkan Adayı Mutlu'nun yanı sıra TİP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Alp İçen ve EMEP Çiğli Belediye Başkan Adayı Barış İpek konuşmacı olarak yer aldı. İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşen panelde yaptığı konuşmasında Konak'ta toplumcu belediyecilik hedefiyle yola çıktığını belirten Mutlu, "İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkede derin bir yoksullaşma var. Kent yoksullarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. İktidarın 10 bin lirayla geçinmek zorunda bıraktığı emekliler de birer kent yoksulu oldu. Toplumcu belediyecilik artık bütün belediyelerin görevi. Konak en yoksulla en zenginin, en eğitimsizle en eğitimlinin bir arada yaşadığı bir ilçe. Bizim önümüzdeki 5 yıla dair ana mottomuz adil kent ve eşit yurttaşlık. Herkesin kendini eşit hissetmesini çok önemsiyoruz" dedi.

KAMUCU PROJELERİNİ ANLATTI

Göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği kamucu projelerden de bahseden Mutlu, "Konak, büyük bir kentsel dönüşüm bölgesine sahip. Gültepe ve Beştepeler'in planları netleşmiş ve hukuki süreçleri bitmiş. Göreve gelince tam uzlaşma sağlayıp uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Biz kentsel dönüşümü asla rantsal dönüşüm olarak görmedik. Yıllarca Oda olarak buna karşı mücadele ettik. Yerel

yönetimlerin farklı bölgelerde çok düşük bedellerle kreşler açması gerekiyor. İleri yaş ve emekliler bu ülkede en mağdur edilen kesimler. Onların yararlanabileceği, sosyalleşebileceği ve meslek edinebileceği Yaşam Evleri'miz olacak. Gençlik Merkezlerimiz ve 24 saat açık kütüphanelerimizle eğitimde fırsat eşitliği sunmak istiyoruz. Erkek şiddetine karşı dayanışma merkezi ve sığınma evi açacağız" ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ ÜSTÜNÜZDEN ÇEKMEYECEĞİZ

Başkan Adayı Mutlu ardından Akarcalı Mahallesi'nde ev ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çocukların mahalle girişinde "Nilüfer Mutlu Konak umutlu" sloganlarıyla karşıladığı Mutlu, Meryem ve Mehmet Sait Altun çiftinin evine konuk oldu. Kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada Mutlu, "Sosyal belediyecilik geleneğimizi önümüzdeki 5 yıl boyunca sürdürmeye devam edeceğiz. Yardımlar, sosyal destekler devam edecek. Yol ve dönüşüm gibi bütün sorunlarınızı çözmek için geliyorum. Hepimizi fakirleştiren bir sistem var. İktidar yarattığı yoksulluğu görmüyor ama biz sizi görüyoruz, projelerimiz arasında yer alan Konak Kart'a yardım yüklemeleri yapacağız ve esnafımızdan alışveriş yapacaksınız. Elimizi sizin üstünüzden çekmeyeceğiz. Sizin hakkınızı, mahallenizin sorunlarını Ankara'da bir kere bile savunmayanlar gelmiş 'En iyi ben yönetirim' diyor. En iyi ben yönetirim; Konaklıyım, mimarım. Yıllarca bu kentin sorunları için mücadele verdim" dedi. Mahallede oyun oynayan çocuklarla da yakından ilgilenen ve ardından aynı mahallede bulunan Büyükşehir Belediye'sine ait aşevine giden Mutlu, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Mutlu, mahalle esnafı ve muhtarı da ziyaret ederek taleplerine kulak verdi.

İFTAR YEMEKLERİNİ ELLERİYLE DAĞITTI

CHP Konak Adayı Mutlu, daha sonra 1. Kadriye Mahallesi'nde esnaf turu yaptı. Ziyaretleri esnasında AK Parti'nin seçim ofisine de uğrayan Mutlu, elini sıktığı partililere seçim sürecinde başarılar diledi. Ardından Beştepeler Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri'nde iftar yemeği veren Mutlu, konuklara elleriyle yemek dağıttı. Vatandaşları tek tek selamlayan ve programa katıldıkları için teşekkür eden Mutlu, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı. İftar programında konuşan Mutlu, "Önümüzdeki 5 yılda sizlerle Konak'ta çok güzel işler yapacağız. Çocuklara oyun ve spor alanları, annelere ise daha fazla semt merkezleri açacağız, geziler düzenleyeceğiz. Her şeyiyle çok güzel bir 5 yıl geçireceğiz" dedi.

GÖZTEPE MAÇINI TRÜBÜNDEN İZLEDİ

Mutlu, Süper Lig yolundaki İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe’nin maç heyecanına da ortak oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden izleyen Mutlu, kulüp yöneticileri ile taraftarlara Süper Lig yolunda başarılar diledi ve Göztepe'yi eski günlerine hep birlikte taşıyacaklarını belirtti.

KADİFEKALE ŞÖLEN ALANINA DÖNDÜ

Başkan Adayı Mutlu, bir sonraki durağı olan Kadifekale'de Halk Buluşması'na katıldı. Akşam saatlerinde Kadifekale surlarının altındaki etkinlik alanında toplanan yüzlerce vatandaş Mutlu'yu meşalelerle karşıladı. Coşku dolu anların yaşandığı buluşmada Mutlu, vatandaşlarla birlikte halay da çekti. Şölen yerine dönen Kadifekale’de vatandaşlara seslenen Mutlu, "Adil bir kentte eşit yurttaşlık için yola çıktık. Konak'ta herkes birbiriyle eşit olacak, her mahalle belediye bütçesinden eşit yatırım alacak. Bu gece türkülerinizi, halaylarınızı, dostluğunuzu benimle paylaştınız. Gönlünüzde hangi parti olursa olsun, 31 Mart'ta güçlü bir belediye ve eşit ve yaşam için CHP'yi desteklemenizi istiyorum" açıklamasını yaptı.