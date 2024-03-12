Efes Selçuklu yurttaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda iftar sofralarında buluşuyor. Ramazan’ın ilk gününde pazar yerinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar oruçlarını birlikte açtılar.

İftar öncesinde düzenlenen programda canlı tasavvuf müziği, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterisi her yaştan Efes Selçuklu tarafından ilgiyle izlendi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan'ın ilk gününde düzenlenen iftar öncesinde masaları tek tek gezerek genç, yaşlı, çocuk her yaştan Efes Selçuklu ile selamlaştı.

İftar sofrasına katılan herkesin duygularına dokunarak, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ramazan ayı barıştır, kardeşliktir, birlikteliktir. Ayrışmadan birleştiğimiz, birleştikçe dayanıştığımız sofralarımız bol ve bereketli olsun" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları devam edecek. Efes Selçuk’un köylerinde düzenlenecek olan iftar programları ile ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.