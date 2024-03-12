İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Narkoçelik-6" operasyonunu sosyal medya hesabından duyurarak, ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren zehir tacirlerine yönelik önemli bir adımın atıldığını belirtti. Operasyon kapsamında İzmir dahil 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 zehir taciri yakalandı.

Narkoçelik-6 Operasyonu Detayları

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, "Narkoçelik-6" operasyonu, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 26 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, birçok zehir taciri gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 25 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-6” Operasyonlarında;

8 ayrı Sokak Satıcısı Yerel Suç Örgütü çökertildi.

654 Kg Uyuşturucu Madde ve

796 Bin adet Uyuşturucu Hap geçirildi

245 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

488 ekip, 1472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'te düzenlenen "NARKOÇELİK-6” operasyonlarında;

Bazı İllerde çökertilen yerel suç örgütleri, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

38 kg skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

2 yerel organize suç örgütü çökertildi.

30 bin sentetik ecza ele geçirildi.

62 Sokak Satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

1 yerel organize suç örgütü çökertildi.

135 kg esrar ele geçirildi.

45 Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

1 yerel organize suç örgütü çökertildi.

54 kg skunk ele geçirildi.

19 Sokak Satıcısı yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

88 kg metamfetamin ve

4 kg afyon sakızı ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

43 kg sentetik kannabinoid ve

Muhtelif miktarda skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

18 kg bonzai ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

62 kg skunk ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

68 kg metamfetamin,

62 kg eroin,

8 kg kokain ve

12 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

108 bin adet captagon hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

11 kg bonzai ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

620 bin adet captagon hap ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

3 kg kokain,

3.5 kg eroin ve

11 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

1 Sokak Satıcısı yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

58.5 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

25 bin adet captagon hap ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle"