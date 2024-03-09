Kadınların emek ve özgürlük mücadelesinin sembol günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Efes Selçuk’ta düzenlenen etkinlikler, Kadın Yürüyüşü ile başladı. Yoğun katılımla İstasyon Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte Efes Selçuklu kadınlar Dostluk Yorganı'nın etrafında kenetlendi. Kadınlarla birlikte yürüyen ve Atatürk Anıtı önünde sonlanan yürüyüş sonrası konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şiddetin her türlüsüne karşı oldukları belirtti.

"KADINI ÖZNE OLARAK KULLANMAK YETMEZ"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadın söz konusu olduğunda söylemlerden çok eylemlerin önemli olduğuna dikkat çekerek; “Kadına değer vermek öyle cümle içerisinde kadını özne olarak kullanmakla olmaz. Hayatına dokunmakla olur, kadını ekonomik hayatın içine dahil edebilmekle olur. Kız çocuklarını okutabilmek için mücadele vermekle olur. 4+4+4 eğitim sisteminde geride kalmış olan çocukları bilhassa kız çocuklarını işin içerisine katmakla olur. Aslına bakarsanız kadını değil insanı orijine koymakla olur” dedi.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Kadına yönelik şiddete dair önemli vurgular yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biz burada sadece kadınlar için değil şiddetin her türlüsüne kimden gelirse gelsin karşı çıktığımız için anma yapıyoruz. Biz gerçekten şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık emekçilerine, eğitim emekçilerine uygulanan şiddete karşıyız. Biz bürosunda öldürülen avukatlara uygulanan o şiddete karşıyız. Biz mesleğini icra ederken Halil Umut Meler’e uygulanan şiddete karşıyız. Herkes şunu bilsin. Biz şiddete karşıyız” diye konuştu.

SEN, BEN, O YOK… BİZ VARIZ…

Şiddete karşı toplumsal mücadelenin önemine dikkat çeken Başkan Sengel; “Şiddetin kimden geleceği belli olmaz. Kimi zaman eşinden, kimi zaman patronundan, kimi zaman bir siyasiden… Biz şiddet görenin, biz ezilenin, eşitsiz yaşam koşulları içerisinde yok sayılmaya çalışanın yanındayız. Sözde değil, mikrofonda hiç değil, gerçekten yanındayız. Bunun için avukat olmaya, savcı olmaya, bir meslek erbabı olmaya gerek yok sadece insan olmaya gerek var. Efes Selçuk’ta güçlü kadınlar var. Çünkü Efes Selçuk’ta kadın ne demek onu çok iyi bilen, şiddet nedir ve nasıl mücadele edilir onu çok iyi bilen bizler varız. Biz bir arada olduğumuz sürece yan yana durduğumuz sürece, sözümüz eylemimiz bir olduğu sürece güçlüyüz. Çünkü sen, ben, o yok. Çünkü biz varız” dedi.

DOSTLUK YORGANI KADIN MÜCADELESİNE ARMAĞANDIR

146 kadının emeğiyle yapılan dostluk yorganının hikayesi Dostluk Yorganı fikrinin sahibi, Efes Selçuk Kadın Platformu paydaşlarından SEGEM-DER Başkan Yardımcısı Yeşim Kopan tarafından anlatıldı. Dostluk Yorganının kadınların “ben” olmaktan “biz” olmaya geçişini anlatan bir çalışma olduğunu belirten Yeşim Kopan; “Dostluk yorganı kadınların dayanışmasını anlatan bir metafordur. Efes Selçuk’ta yaşayan 146 kadının bir araya gelerek yaptığı Dostluk Yorganı bir dayanışma örneğidir. Kadınlara verdiğimiz belirli bir ölçüdeki kumaş parçalarına bunların üzerine kendilerini ifade edecek bir çalışma yapmalarını istedik. Kadınlar bu kumaş parçalarını gönüllerince işlediler, boyadılar. Bir tek şey istedik kadınlardan; adlarının ve soyadlarının sadece baş harflerini şiddete uğrayan, öldürülen kadınların adlarının haberlerde yazıldığı gibi yazmalarını istedik. Bu yorgan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ve kadın mücadelesine bir armağandır” dedi.

Efes Selçuk Kadın Platformu ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Efes Selçuk Halk Oyunları Ekibinin gösteriyle devam etti.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen etkinlikler 8 Mart akşamı saat 20.00’de Dengin Ceyhan’ın Piyanonun Kadınları resitali ile devam edecek.