İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin yöneticileriyle buluştu. İzmir Marina’daki Nefes Restoran’da düzenlenen toplantıda Başkan Tunç Soyer, İzmir’in geleceği için çalışan şirket yöneticilerine teşekkür etti. Fark yaratan işler yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, “Sizlerle birlikte İzmir’e hizmet etmek çok büyük bir mutluluk. Türkiye’nin kasvetli ortamında ve sadece popülizmin hakim olduğu bir yerde sadece iyi şeyler yapma gayretiniz bence son derece kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok zor günlerden geçtik. Tam bir sene önce 6 Şubat depremini yaşadık. Ama hep olağanüstü bir gayretle çalıştık. Büyükşehirler, sadece bir deprem bölgesiyle eşleştirilirken biz dört deprem bölgesinde çalışma yürüttük. Konteyner kentler kurduk” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerle örnek olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Bütün samimiyetimle söylüyorum ki 11 büyükşehir belediyesi içinde her anlamda en başarılı belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu beş yıllık döneme hangi perspektiften bakarsanız bakın bu sonuç değişmez. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, tarımda, hangi açıdan bakarsanız bakın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile diğer belediyeler arasında uçurum var. Burada tevazu göstermek olmaz, bu bir gerçek. Her birimiz bunun gururuyla hayatımızı devam ettireceğiz. Son nefesime kadar taşıyacağım bir gurur bu. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük farklılık iz bırakma gayretidir. Bence yaptıklarımızla bunu sağladığımızı düşünüyorum” dedi.

Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak beş yılda bunu başardık. Hiç kimsenin yüzünü yere eğdirecek, utanacağı bir şey yapmadık. Gururla, başımız dik, alnımız açık, övüneceğimiz işler yaptık. Bence bu her şeyden kıymetli. İzmir’e şaibesiz tertemiz biz iz bırakmış oluyoruz. Bu beş yıl benim için unutulmaz anılarla geçti. Hayatımda çok güzel izler bıraktınız. Bu anıları büyük bir gururla taşıyacağım. Bizden sonraki dönemde de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısının korunması en büyük temennim. Bunun korunması için elimden gelen gayreti göstereceğim” şeklinde konuştu.

Ülkesine büyük bir aşkla bağlı olduğunu ifade eden Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ben bu hikâyeye, memleket aşkına çok genç yaşlarda düştüm. Bir kara sevda bu. Bu hikâye başka bir hikâye. Anadolu, Türkiye başka bir şey. İnsan keşfettikçe daha büyük bir aşkla bağlanıyor. O coğrafyayı daha iyi nasıl iyileştirebiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz, orada yaşayanların yüzünü nasıl güldürebiliriz. İşte benim hikâyem bu. Ben bunu büyük bir aşkla yapıyorum. Bunun için makam mevki aramıyorum. Ben bunu nerede bulursam orada yapacağım. Benim için biten bir şey yok. Son 50 küsur günde aynı şevkle, aynı hırsla çalışmaya devam edeceğiz. Bu memleketin İzmir’e ihtiyacı var; İzmir’in size ihtiyacı var. Hiç aklınızdan çıkarmayın. Daha yapacağımız çok şey var ve biz yapmazsak kimse yapmayacak. Bunu çok iyi bilin… Her yerde her zaman çok iş düşecek. Bu büyük güvenle ve bu iç huzurla ayrılacağım. İnşallah daha çok birlikte yürüyeceğimiz uzun yollar olacak. O yüzden bu kısa bir ara veriş belki böyle bakmak lazım. Yine buluşacağız, beraber olacağız. Bu memleket için iyi şeyler yapma gayretini sürdüreceğiz. Her biten hikâye yeni bir şey başlatıyor. Çünkü o aşk devam edecek bir aşk. O yüzden asla vazgeçmem.”