Kınık’ın merkez mahallelerinde yaşanan su ihtiyacı nedeniyle, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından sondaj kuyuları açılmaya başlandı. Bu kapsamda 6 merkez mahalle hizmet vermesi amacıyla Fatih ve Türkcedit mahallelerinde 3 içme suyu sondaj kuyusu çalışması yürütülüyor.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Jeoloji Mühendisi Oluş Başer, “Kınık’ın 6 merkez mahallesini besleyen yer altı sularındaki düşüş ve nüfusun artışı nedeniyle yeni kuyular açılmasına ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple Kınık merkez için 3 içme suyu sondaj kuyusu planlıyoruz. Fatih Mahallesi’nde projelendirilen sondaj kuyusu tamamlandı. Bir diğerine ise Türkcedit Mahallesi’nde devam ediyoruz. Üçüncü sondaj kuyusu da yine Fatih Mahallesi’nde kurulacak. Buradan çıkan sularla bölgedeki su ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha kaliteli su sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.