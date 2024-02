İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye iştiraklerinden İZSU Genel Müdürlüğü’nün yöneticileriyle bir araya geldi. İzmir Marina’da sabah kahvaltısında personelle buluşan Başkan Tunç Soyer’e, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı da eşlik etti.

Çocukluğumdaki İzmir Körfezini sizlerin yaşatacağınıza eminim

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin çok büyük bir heyecan ve çok büyük bir gurur olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ben 5 yıl boyunca bu hikayeyi değiştirmek için yola çıktım. Attığım her adımı kenti daha da ileriye götürmek için yaptım. Ben bu durumu iyileştirmek için çok büyük bir güce sahiptim. Mucize gibi bir şey benim hayatımda. İnsan hayatında bu sevginin aşkın çok büyük bir yeri var. Bu şehre çok büyük bir aşk duydum, sevgi duydum. Ne şanslıyım ki bu şehre hizmet etmek gibi bir görevi yaşadım bundan daha büyük bir mutluluk yok. Bu aşkın bana öğrettiği çok şey var. Hayatımızda her güzel şey de olduğu gibi mücadele etmek gerek. Bunların her biri için mücadele etmek gerek. Aksi taktirde bunlar avuçlarımızdan akıp gidebiliyor. Özgürlüğü yaşarken asla zarar gelemeyeceğini düşünüyorsunuz. Halbuki onları yaratmak için mücadele etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz hayatta. Bir de bunu dayanışma içerisinde yapabiliyorsunuz. Eğer özgürlüğü koruyup, sevgiyi koruyacaksınız örgütlü güçle yapmanız gerek. İZSU ile çalışmak benim için bir mucizeydi. Bir şanstı. Sizlerle buluştuğum ve çalıştığım için çok mutluyum. Çocukluğumdaki İzmir Körfezini sizlerin yaşatacağınıza eminim. Bu dönemde başladığımız işleri sizlerin devam ettireceğini bilmek ise benim için çok önemli. Bana iyilik gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

5 yıl boyunca bizlere önderlik yaptığınız sizlere teşekkür ediyorum

7 bin çalışan 22 daire başkanı ile 5 yıl boyunca Başkan Tunç Soyer ile birlikte başarılı bir mesai geçirdiklerini ifade eden İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, “Ortak akılla kurumu yönettik. Eksiklerimizi giderdik. Sizlerin vizyonuyla bilimsel veriler ışığında çözümler bularak çalıştık ve çalışmak zorundayız. İZSU büyük bir ailedir. Attığımız her adım geleceği şekillendirir. İzmirlilerin 50 yılını yönetir. Biz onu da başardık. 5 yıl boyunca bizlere önderlik yaptığınız için kentin dokunulmayan sorunlarına birlikte el attığımız için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.