CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burcu Bostancıoğlu'nu ziyaret etti. Partinin Basmane'de bulunan binasına gelen Başkan Cemil Tugay, burada DP İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş ve partililer tarafından karşılandı. Bunun bir nezaket ziyareti olduğunu belirten Başkan Tugay, şöyle konuştu:

“Sayın Burcu Bostancıoğlu ile geçen genel seçimlerden gelen bir hukukumuz var. Ülke için ortak mücadele içindeydik. Sahada uyumlu çalışmıştık. Demokrasinin tarafında olan, bunun için çaba gösterenleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ziyaret etmek istedim. Kendilerine başarılar diliyorum. Sayın Burcu Bostancıoğlu'nu Konak Meclis üyeliği döneminden tanıyorum. Her ikimiz de İzmir'in iyiliği için hizmet adına yola çıktık. Seçimler halkımızın takdiri ile sonuçlanacak. Ne olursa olsun İzmir'in iyiliği için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Demokrat Parti ailesine saygılarımı sunuyorum. İleride inşallah ortak paydada buluşmak dileğiyle. Kendisine yürekten başarı diliyorum.”

“İZMİR İÇİN EN GÜZELİ OLSUN”

Burcu Bostancıoğlu da Başkan Tugay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Yerel seçimler için dostluk çerçevesinde bir yarış olsun. İkimiz de İzmir'in iyiliği için yola çıktık. İzmir için en güzeli, en iyisi olsun. Sayın Başkan ile daha önce uyuşturucu konusunda yaptığım çalışmalardan dolayı bir araya gelmiştik. Uyuşturucu, siyaset üstü bir konu. İzmir'in iyiliği için İzmir adına yapılacak çalışmalarda birbirimize destek olacağız. İzmir kadını olarak kendisine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.”

“DİLİYORUM Kİ KAZANAN İZMİR OLSUN”

DP İzmir İl Başkanı Ozan Demir, Başkan Tugay'a nezaket ziyareti için teşekkür ederek, “Genel seçimlerde CHP ile ittifak yaptık. Büyük bir mücadele verdik. DP olarak alnımız açık masadan ayrıldık. Şimdi yerel seçim sürecindeyiz. Kendi partimizin logosu ile bu yarışın içerisindeyiz. Bu yarışı İzmir için veriyoruz. Yerel seçimlerin sonunda diliyorum ki kazanan İzmir olsun” dedi.

Başkan Tugay, Basmane esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler diledi.