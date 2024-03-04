Günümüzde maalesef sokak hayvanları/sahipsiz hayvanlar olarak tanımlanan bir sorun vardır. Bu sorunun kaynağı veya sorunun büyümesine neden olan 5199 sayılı kanuna rağmen görevini 20 yıldır yeterince yapmayan yerel ve merkezi yönetim birimleridir.

Bu sorunun çözümü için kimileri şehrin dışında büyük barınaklar kurulmasını ve sokak hayvanlarının buralarda bakılmasını, kimileri uyutulmasını ve en son bir siyasi parti genel başkanı da sokak hayvanlarının öldürülmesini ifade etmiştir.

Günümüzde büyük barınak kuran belediyeler vardır ama onlar da sorunu çözememişler, özellikle köpekleri başka yerlere, orman içlerine bırakarak konuyu çözümsüzlüğe itmişler ve nüfus kontrolünü sağlayamamışlardır. Uyutma, öldürme fikirlerini kabul etmek mümkün değildir ve ayrıca yasal bir önerme de değildir.

Ülkemizde 81 il, 922 ilçe,1393 belediye bulunmaktadır. 81 belediyenin günde 20 hayvan (1620), 922 ilçe belediyesinin günde 10 hayvan (9220) kısırlaştırdığı durumda günlük toplam 10.840, bir yılda mesai günü olarak yaklaşık 240 gün olduğunu düşünürsek, yılda 2.601.600 hayvan kısırlaştırılabilecek, bu uygulama yapıldığı taktirde sokak hayvanı olarak ifade edilen sorun kısa dönemde kontrol altına alınarak üç yıl içinde ortadan kalkabilecek ve üreme kontrol edilebilir hale gelecektir.

Başkan ve meclis üyesi adaylarından sokak hayvanları konusunda;

• Yasanın tanımladığı görevleri yerine getirmelerini,

• Bakımevi olanların kısırlaştırma ünitelerini kuracaklarını, bakımevi olmayanların bakımevlerini ve bünyelerinde kısırlaştırma ünitelerini kurarak hayvanların kısırlaştırma ve bakım hizmetlerini yapacaklarını, daha sonra yaşadıkları ortama bırakacaklarını, öncelikli görevin mutlak kısırlaştırma olacağını,

• Tedavi hizmetlerini yerine getireceklerini,

• Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinden ve diğer gönüllülerden destek alabileceklerini, onları destekleyeceklerini,

• Veteriner Hekimleri Odası, Baro ve STK’lar ile iş birliği yapacaklarını,

• Sokaktaki kedi ve köpeklere bakacaklarını, mama desteği vereceklerini,

• Sokaktaki kedi ve köpekleri başka yerlere taşımayacaklarını, orman vb. alanlara atmayacaklarını,

Vatandaşlarımıza, kamuoyuna açıklamaları ve taahhüt etmelerini, söz vermelerini istiyoruz. Bu beyan hem yasal hem de vicdani bir beyan olacaktır

Yaşam alanlarımızın tüm canlılara ait olduğu, sokak hayvanlarının da yaşam hakkının korunması gerektiği tartışılmaz bir gerçektir.

Bu duyuruyu ve taahhüt metnini söz vermeniz ve imzalamanız için sizlerle saygıyla paylaşıyoruz. 04/03/2024

İMZACI KURUMLAR

- Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu

- İzmir Tabipler Odası

- Mimarlar Odası İzmir Şubesi

- Ege Hayvan Hakları Federasyonu- EGEFED

- HAYAT Federasyonu

- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu- HAYKONFED

- Bayındır Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği

- Bergama Patika Doğa ve Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği

- Çeşme Doğa ve Hayvan Sevenler ve Koruyanlar Derneği

- Çiğli Hayvan Hakları Meclisi

- Hayvanlar İçin Projeler Derneği-HİPDER

- Ege Fikir Ortaklığı Derneği EFODER

- Karaburun Hayvan Hakları Derneği

- Karşıyaka Hayvan Dostları Derneği- HAYDOST

- Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği -SEHAYDER

- Tire Doğal Yaşamı Koruma Hayvanseverler Derneği

- Karabağlar Kent Konseyi Ekolojik Denge ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu

- Narlıdere Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu

- Umay Birdem Derneği Hayvan Hakları Komisyonu

- Urla Hayvan Hakları Platformu

04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12.30’da Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şubesi’nde yapılan basın toplantısında basın açıklaması Mülkiye İzmir Hayvan Hakları Grubu Sözcüsü Emekli Vali Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından yapılmıştır.