Programa yoğun katılım nedeniyle izdiham yaşandı, ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ve diğer birçok katılımcı programa iştirak etti.

Başkan Tugay, konuşmasında Kemalpaşa'nın hızla büyüyen bir semt olduğunu belirterek, İzmir'in merkezinden Kemalpaşa'ya bir metro hattının gerekliliğini vurguladı. "Sadece Kemalpaşa için değil, İzmir için de bir ihtiyaç olduğunu görüyorum" diyen Tugay, "Söz veriyorum, 5 yıl içinde o metronun temelini atacağız. Rayları birer birer döşeyeceğiz ve o seferler Kemalpaşa'ya başlayacak" sözleriyle projenin önemini vurguladı. Ayrıca genç nüfus için gerekli hizmetleri sunacaklarını ve Kemalpaşa'nın daha yaşanabilir bir hale getirileceğini ifade etti.

Başkan Tugay, Kemalpaşa'nın hızla ivme kazandığını, CHP'nin burada kazanacağı zaferle birlikte daha da yükseleceğini söyledi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya teşekkür ederek, birlikte çalıştıkları 5 yılda ortak mücadele verdiklerini belirtti. Ayrıca, Kemalpaşa'nın geleceğine dair umutlu ve coşkulu bir tablo çizerek, diğer ilçeleri de kapsayan bir zafer öngördü.

Başkan Tugay, konuşmasında partisinin birleştirici ve uyumlu bir çalışma modeliyle İzmir'e hizmet edeceğinin altını çizdi. Halkın desteğiyle hizmete talip olduklarını ve bu görevi layıkıyla yerine getireceklerini belirtti. Tugay, halkın evlatları olduklarını ve Atatürk'e olan borçlarını unutmadıklarını vurgulayarak, "Bu zafer halkın zaferi olacak" dedi.

Programda Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da bir konuşma yaparak, Kemalpaşa'nın CHP'nin kazandığı bir ilçe olduğunu belirtti. Kemalpaşa'nın her geçen gün ivme kazandığını ve bu ivmeyi daha da yükselteceklerini ifade etti. Ayrıca, seçmenleri sandıklara sahip çıkmaya ve CHP'li adaylara destek olmaya çağırdı.

CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, 31 Mart akşamı Kemalpaşa'nın tarihine geçmek istediğini belirterek, "Hep birlikte Kemalpaşa'ya tarih yazmaya var mısınız?" diye sordu ve seçildikten sonra yapacakları eserlerle ilçeyi daha da güzelleştireceklerini ifade etti.

Başkan Tugay, Erzurum İspirliler Dayanışma ve Kültür Derneği'ni de ziyaret ederek, seçildikten sonra hiçbir ayrım yapmadan her yere eşit hizmet sunacaklarının sözünü verdi. Kemalpaşa'nın hızlı büyüyen tarım ve sanayisiyle İzmir'in yıldız ilçelerinden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Kemalpaşa'ya hafif raylı sistem getirerek ulaşım sorununu çözeceklerini ve çiftçiye destek sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Tugay, program sonrasında esnafı ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu. Programda yoğun katılım ve coşku yaşandı.