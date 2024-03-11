Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edildiğini aktardı. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artması beklendiğini aktaran Meteoroloji, rüzgârın ise Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edildiğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü, güney kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.