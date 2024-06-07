GÜMÜLCİNE (AA) - Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve partinin Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylarının esnaf ziyaretleri bugün de devam etti.

Batı Trakyalı Türklerin kurduğu DEB Partisinin Başkanı Asafoğlu ve beraberindeki heyet, Yunanistan'da 9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri kapsamında, Gümülcine yakınlarındaki Yassıköy'de halk pazarı ve esnafı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi.

Ardından Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneğini ziyaret eden Asafoğlu, daha sonra cuma namazında soydaşlara seslendi.

Asafoğlu, DEB Partisinin, azınlığın Türk kimliğini korumak için 9 Haziran'da yapılacak seçimlere katıldığını belirtti. Yüzde 3'lük seçim barajına işaret eden Asafoğlu, "Milletvekili çıkaramasak da sesimizi Atina ve Avrupa'ya duyurabiliyoruz." dedi.

Yassıköy halkının pazar günü sandık başında Atina'ya gerekli cevabı vereceğine inandığını ifade eden Asafoğlu, DEB Partisinin 2014 ve 2019'daki seçimlerde, Rodop ve İskeçe illerinde birinci olmayı başardığını kaydetti.