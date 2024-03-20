Bu kapsamda ağırladıkları iki konuğun ufuk açıcı birer analiz sunduğunu anlatan TÜGİAD Ege Başkanı Korkmaz, önümüzdeki süreçte bu tarz ufuk açıcı toplantılara devam edeceklerini vurguladı.

Baydur: “Çağı yakalamanın yolu eğitimde reformdan geçer“

Genel bir değerlendirme yaparak sunumuna başlayan Prof. Dr. Mithat Baydur, küresel ve ulusal ekonomi politikalarını ve 2024 beklentilerini anlattı. Rasyonel ekonomi politikalarının mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Baydur, “Seçimden sonra da sıkı para politikası sürecek. Ek tedbirler alınacak, yeni vergilere de hazırlıklı olmamız lazım. Enflasyonun tek hane düşmeyi en az 4 yıl sonra gerçekleşir. Bu süreçte her kurum, hem firma ve her hane bu öngörüyle ekonomik yapısını düzenlemeli” diye konuştu. Soru soran, sorgulayan gençler yetiştirmek zorunda olduklarını belirten Baydur, “Hızla gelişen çağı yakalamanın yolu sorgulayan, bilinçli, donanımlı gençler yetiştirmek. Bu sebeple eğitim sisteminde büyük bir reform yapılmalı” dedi.

Demir: “Dış politikada normalleşme sürecek”

Prof. Dr. Mithat Baydur’dan sonra söz alan Gazeteci Metehan Demir ise genel siyasi panoramanın bir analizini yaptı. Seçimden sonra da ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek'in devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Demir, “Ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi sorun ve çekişmelerin bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Kutuplaşma da sürecek gibi gözüküyor. Ancak dış politikada da normalleşme devam edecektir” dedi.

TÜGİAD hakkında

1986 Yılında kurulan Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye’de genç işadamlarının en geniş profilde bir araya geldiği ilk ulusal ve tek uluslararası yetkinliğe sahip dernektir.

Otomotiv yan sanayi, inşaat – yapı malzemeleri, tekstil, turizm, gıda – tarım – hayvancılık, enerji – yeşil ekonomi, kimya, maden – metal işleme, makine – imalat sanayi, mobilya – kerestecilik, lojistik, bilgi teknolojileri, medikal ekipmanlar, finansal hizmetler – danışmanlık, dış ticaret ve diğer hizmetler başta olmak üzere farklı sektörleri temsil eden 21 – 45 yaşları arasında 850 genç girişimci üyesi ile TÜGİAD bugün, 500 bin kişilik bir istihdam gücünü ve yaklaşık 18 Milyar Dolarlık bir ihracat hacmini temsil etmektedir.

G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 GGİ) Türkiye’yi temsil eden TÜGİAD, aynı zamanda ittifakın stratejik planlama ve iş planından sorumlu icra kurulu üyesidir. TÜGİAD, 84 ülkede 200 bin genç girişimciye ulaşmayı hedefleyen MAME’de (Akdeniz – Afrika ve Orta Doğu Genç Girişimciler İletişim Ağı) kurucu üye ve kurumsal yapılanmadan sorumlu icra kurulu üyesidir.

1993 Yılından itibaren Brüksel’de AB nezdinde Daimi Temsilciliği bulunan TÜGİAD, 45 bin üyesi bulunan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) Başkan Yardımcısıdır.

Türkiye genelinde 115'i bayan olmak üzere 850 üyesi bulunan TÜGİAD yaş ortalaması 35 olan üye profili ile ülkenin önemli bir çoğunluğunu temsil eden dinamik bir işadamı ve sanayici profiline sahiptir.

Yıllık ciroları yaklaşık 50 milyar dolar olan TÜGİAD üyesi genç işadamlarının yatırım ve girişimleri ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv yan sanayi, turizm, gıda, makine, motor ve diğer metal ürünler imalatı sektörleri başta olmak üzere TÜGİAD üyelerinin toplam 60 sektörde ağırlığı hissedilmektedir.

Ortalama yıllık 18 milyar dolar ihracat, 23 milyar dolar ithalat yapan TÜGİAD üyelerinin en çok dış ticaret yaptığı ülkeler ise; Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Fransa, Rusya, İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler, Türk Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleridir.

TÜGİAD Başkanları

BAŞKANLARIMIZ

1986 - 1994 Kurucu ve Onursal Başkan Cefi KAMHİ

1994 - 1998 Murat BEKDİK

1998 - 1999 Hamdi AKIN

1999 - 2002 Muharrem YILMAZ

2002 - 2004 Hayati KAYA

2008 - 2010 Lütfü KÜÇÜK

2010 - 2012 Murat ÇOSKUNKAN

2012 - 2014 Ali YÜCELEN

2014 - 2015 Ali YÜCELEN

2015 - 2016 Rahmi ÇUHACI

2016 - 2018 Ali YÜCELEN

2018 – 2020 Anıl Alirıza ŞOHOĞLU

2022-…..Gürkan YILDIRIM Detaylı bilgi için: www.tugiad.org.tr web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

G20 Genç Girişimciler İttifakı Hakkında

G20 Genç Girişimciler İttifakı (YEA), G20 ülkelerinde ekonomilerdeki yenilenmeleri yönlendirme, iş hacmi yaratma, yenilik ve sosyal değişim yaratma amacı taşıyan ve girişimciyi odak alan organizasyonların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. YEA, G20 ülkelerinde genç girişimcilik konusunda sınırlar arası deneyimleri paylaşma, pozitif bir yön değişimi yaratma, genç girişimciler için global bir iletişim ağı oluşturma ve en önemlisi dünya çapında girişimcilik açısından işbirliği oluşturacak bir dayanışma ortamı yaratma amacıyla kurulmuştur. Bilgi için: www.g20yea.com