Akaryakıt sektöründe yeni bir dönemin kapıda olduğu iddia ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan ürünler arasındaki fiyat farklarını ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Benzin ve dizel yakıtlar şu anda istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi isimlerle daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ancak yapılan düzenlemeyle, istasyonlarda sadece düz şekilde benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı yapılacak.

EPDK, farklı isimlerle satılan akaryakıtların fiyat farklarının yeniden değerlendirilmesi için "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı" hazırladı. Bu taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel "Ultra Forceultra kuvvet", "Power-güçlü", "fuelsave- yakıt tasarruflu", "VMax", "VPro" gibi isimlerle satılıyordu. Ancak bu ürünlerin aslında yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği ve araca ekstra performans kattığı iddia edilerek normal akaryakıttan daha yüksek fiyatlarla satılıyordu.