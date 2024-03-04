Maça hızlı başlayan Pizza Bulls CO Basket, ilk çeyreği 16-8 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna ortak olan Ege Üniversitesi DAÇKA, farkı kapattı ve takımlar soyunma odasına 27-27 beraberlikle girdi. Kora kor bir mücadeleye sahne olan üçüncü ve dördüncü periyotların sonunda Pizza Bulls CO Basket, sahadan üç sayılık farkla 59-56 galip ayrıldı.

Pizza Bulls CO Basket takımında Efekan Coşar 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ege Üniversitesi DAÇKA’da Doğan Bozveli 11 sayı kaydetti. Maçın ardından Pınar Karşıyaka’nın ve Milli Takımın başarılı oyun kurucusu Kenan Sipahi, basketbol severler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.