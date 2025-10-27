-Abi dünkü Karşıyaka maçını izledin mi? -izlemedim ama, Kırk senedir izliyorum kardeşim...

Lafın gelişi değil, ben gerçekten bu maçı kırk senedir izliyorum! Yanılmıyorsam 91/92 sezonuydu, Ankaragücü'nden Alman oyuncu Bushman'ı transfer etmiştik. Ligin 7. yada 8. haftasıydı. Bizim lehimize hatalı penaltı kararı verilmişti. Oradan sonra geçen 34 senede, bizim lehimize verilen hatalı penaltı olmadı. Ama aleyhimize verilen, sayısız penaltı kararı izledim. Arşivler orada. Buyurun tersini ispatlayın da görelim!

Aslında yazımı bu noktada bitirsem de olur. Ne demek istediğim ortada. Futbol asla sadece futbol değildir, adlı kitabı okumuş muydunuz? Simon Kuper imzalı kitapta, futbol ve politikanın ne kadar içiçe kavramlar olduğunu anlatır. Etrafınızda da mutlaka vardır: fitbol(!) 22 delinin bir topun arkasından koştuğu saçma bir oyundur! yada böyle işlere vaktim yok! ben halk insanıyım! Yada tam tersi ben elitistim! Böyle işlerle uğraşamam! Kitap okumam lazım! İyi işte, aç bu kitabı oku da, neler dönüyor anla!

İnsanlar on yıllarca memleket yönetti sadece futbolla! Bunu görün artık! Futbol son derece önemli, jeopolitik bir oyundur! Kitleleri yönetir, yönlendirir. Tam da bu sebepten, Karşıyaka, fetö'cülerin suyun başına geçmeye başladığı dönemden beri katledilir. Bu karanlık oluşum,etkisini kaybetti sanıyorsanız, çok naifsiniz! Milyonlarca demiyorum,milyarlarca dolar değerinde,Amerikan desteği ile kurulmuş ve dünyada 50'den fazla ülkede faaliyetleri olan bir organizasyon, bir gecede biter mi? Dertleri din olmayan, ama din temelli bir devleti çok isteyen bu terör örgütünün amacı, Büyük İsrail Planı için, Türkiye'yi hazırlamak. Ülkeyi küçük küçük bölüp, İsrail için kolay lokmalar hazırlamak. Hoca efendi dedikleri pislik, ateşle tanıştı ama organizasyon duruyor. Sadece yeni bir lider bulamadılar! Bu köklü organizasyonun en önemli amaçlarından bir diğeri Atatürk'ü unutturmak! O yüzden de Atatürk'ün kulübü Karşıyaka ile özel bir dertleri var! Kimse kusura bakmasın, Türk futbolunu da hala bu kadrolar yönetiyor! Üst yönetimi bilemem ama gerçek kararları veren, gerçekte Türk futbolunu yöneten bürokratlar dikkatle incelenmeli. Bu koca yılan yaralandı ama kesinlikle ölmedi! Bunu bilin!

Size basit bir örnek vereyim.

Biliyorsunuz, bir süredir Altay, Karşıyaka ve Çoruhlu maçlarını Atatürk stadında oynuyordu. Bu stadyum, bu 3 kulübün de malı değil. Devletin. Karşıyaka'ya bu stattan dolayı ceza verildi. Neymiş, koltuklarda, numara yokmuş! Her koltuğun numarası olmalıymış! Peki, ödeyelim cezayı. Peki aynı stadı kullanan, Altay ve Çoruhlu? Onlara uygulandı mı bu ceza? -Eeee, onlara cezaya gerek yok! Böyle bir şey var mı? Şaka mısınız siz? Yıllardır İzmir'deki basketbol maçlarında sürekli ceza yediğimiz bir diğer konu da, merdiven boşluğu bırakamamız, salonun sürekli dolu olması.(hoş ,bunun nedeni polislerin, federasyon yetkililerinin ve bürokratların vs. yakınlarının kayrılarak salona biletsiz sokulmasıdır!) Bu nedenle ceza yiyoruz. Banvit deplasmanına gittiğimizde de aynı şey oluyor mesela.Onlar da merdivenlerde oturmak zorunda kalıyor ve merdiven boşluğu bırakamıyor. Banvit taraftarı ile konuşuyorum, böyle bir ceza geliyor mu?- Hayır ceza gelmiyor, çünkü zaten bizim salon çok küçük! Küçüklük, büyüklük göreceli kavramlardır! Bizim de salonumuz, seyircimize göre çok küçük! Biz niye her hafta cezalandırılıyoruz? Bu ve bunun gibi sayısız örnek var.

Eskiden çok etkili, masaya yumruğunu vurdu mu, alemi titretecek yöneticilerimiz vardı. Bir Hasan Denizkurdu vardı mesela. Bakanlık yapmış, büyük bir abimizdir. Onu tribünde gördük mü, hakemin adil maç yöneteceğini bilirdik! Çünkü öz Karşıyakalı idi. Ve çok başarılı bir bakandı. O yıllarda liyakat önemliydi. Şimdiki gibi, onun adamı, bunun damadı diye kimse seçim listelerine tepeden inme dalamazdı! Karşıyakalı, İzmirli insanlar, politika yapardı. İzmirlilerin haklarını korurlardı. Ankaralı kocabaşların, şöförlerinin bile İzmir milletvekili yapıldığını gördük be! Uyan artık İzmirli! Senin en büyük düşmanın koyun postuyla, aramızda dolaşan çakallardır! Artık gözünü aç! Bir zahmet listeleri incele. ve İzmirli aday çıkarmayanlara, sana tepeden inme aday dayatanlara oy verme!

Dünkü maça gelirsek, Altay'ı tebrik ediyorum. Göreceksiniz, bu bir puanla ligde kalacaklar. Sosyal medyada Murat Uluç'a çok sallayanlar var. Katılmıyorum. Evet, tecrübesi ile faulü aldı, golü yarattı. Evet, maçı gerdi. Ama izin vermeyeceksin işte! Atacaksın, ikinciyi, üçüncüyü, mahal vermeyeceksin böyle işlere. Bu kadar basit! 1-0'a yatmaya çalışırsan, her maçta da art niyetli hakemlerle uğraşıyorsan, bu skorun yetmeyeceğini bileceksin!

Sezon başında, ilk 5 maçta, 2 beraberlik alalım, çarşı pazar karışır demiştim. 8.maç sonu, 6 galibiyet, 2 beraberlikle lideriz. Hoca gitsin diyen aklı evveller var! Hayret ediyorum! Sanki kapıda Morinho, Guardielo falan bekliyor! Yapmayın, etmeyin kardeşlerim. Lig uzun. Olur böyle şeyler. İşimiz belli, her zamanki gibi, tam destek, full destek!

BU HAFTA UŞAK MAÇINA GELMEYEN KARŞIYAKALIYIM DEMESİN!

O stadı, Altay gibi dolduramazsak yazıklar olsun bize! Ayrıca sadece Karşıyakalıları değil, bütün İzmirlileri buradan, maça davet ediyorum. Ligin finali, bu hafta Alsancak stadında oynanacak...

Karşıyakalı futbolcu kardeşlerim! Bu hafta Uşak maçı çok önemli! Uşak maçını kazanırsanız, bu maç unutulur gider. Ama kaybeder yada berabere kalırsanız. Herşey biter. Hocanızı seviyorsanız, canınızı dişinize takın oynayın! Sevmiyorsanız, yatın kulağınızın üzerine! Her camiada olduğu gibi, Karşıyaka'da da bir dünya cahil cühela var! Gerekeni yaparlar!

Yazının finalini sana ayırdım. Sayın Murat Kasap...

Son dakikadaki penaltı pozisyonunu tekrar tekrar seyret.Eğer bu pozisyonu süzüp, doğru kararı verecek, hakemlik yeteneğin yoksa, lütfen maç yönetmeyi bırak! Futbolu çok seviyorsan, hangi takımı destekliyorsan, giy o takımın formasını ve tribündeki yerini al. Görüp de çalmadıysan ve Allah'a inanıyorsan, girdiğin kul hakkıdır! O kadar alınteri, emek, çaba var orada. O kadar taraftarın ahı var! Hakkı var! Bu dünyanın, bir de öte tarafı var! Ödeyemezsin...

Sevgi ve Saygılarımla