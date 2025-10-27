Bazen bir şey değişir içimizde.

Ne zaman olduğunu tam bilemeyiz ama bir sabah uyanırız ve artık aynı kişi olmadığımızı hissederiz.

Artık eskisi gibi tepki vermeyiz, aynı cümlelere aynı şekilde yanıt vermeyiz, bazı insanlara bakınca içimizdeki sızı bile başka türlü yankılanır.

İşte o an — Yeni Ben sessizce doğmuştur.

Bu dönüşüm bir çığlıkla değil, fısıltıyla gelir.

Kimse fark etmez belki ama sen bilirsin…

Artık içinden konuşan ses, korkudan değil bilgelikten beslenmektedir.

Artık savaşarak değil, akarak ilerlersin.

Ve bu akışta öğrenirsin ki, sessizlik de bir gücün ifadesidir.

Yeni Ben, eskisini reddetmez.

O, geçmişin küllerinden yükselen ama geçmişine şefkatle bakan halindir.

Dersini alır, yükünü bırakır.

Artık “neden ben” demez, “iyi ki ben” demeyi öğrenir.

Çünkü fark eder ki, her yaşadığı onu bu hâle getirmiştir.

Yenilenmek; büyük kararlar almak değil, küçük farkındalıklarla başlamaktır aslında.

Her gün biraz daha kendini tanımak, biraz daha az yargılamak, biraz daha fazla sevmek…

Ve sonunda anlarız: Gerçek dönüşüm sessizdir.

Ama etkisi, bir ömür yankılanır.

Egzersiz: Sessiz Dönüşüm Günlüğü

Zaman: Her gece yatmadan önce 5 dakika.

Araç: Küçük bir defter, kalem ve kendinle baş başa bir an.

1. Bugün Ne Öğrendim?

Bugün yaşadığın küçük bir olaydan bile bir ders çıkar. Yaz.

“Bugün sabırlı olmayı öğrendim.”

“Bugün iç sesime kulak verdim.”

2. Eski Ben Ne Yapardı? Yeni Ben Ne Yaptı?

Farkı gör.

Eskisi belki öfkelenirdi, susardı, kaçardı…

Yeni sen, anlamaya, affetmeye, kabule geçti mi?

3. Teşekkür Et:

Kendine.

Bugün bir adım daha attığın için.

Bazen sessiz, bazen görünmez ama hep içten bir adım.

Niyet Alanı

Bugün, sessiz ama derin adımlarla ilerliyorum.

Kendimi tanımanın huzuruyla, geçmişimi sevgiyle kucaklıyorum.

Her nefesle yeni bir ben doğuyor içimde.

Ve ben, o yeni halimi şükürle selamlıyorum.