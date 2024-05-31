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Eylemde yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin İsrail’e verdiği destek eleştirildi.

Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

Filistin bayrakları ile üzerinde "Tüm gözler Refah’ta", "Kudüs Filistin’in başkentidir" ve "Ateşkes şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin’e destek veren sloganlar attı.

Kentin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

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