AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kendisine yönelik ifadelerine karşı sert bir yanıt verdi. Kırkpınar, Polat'ın iddialarına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, "Mahir Polat'ın iftiralarla dolu basın toplantısındaki sözleri, yerel ve geneldeki başarısızlıklarını ört pas etmeye yöneliktir. Sahte kahramanlık algısı oluşturmak için sürekli bizi dava etmesi, çaresizliğinin bir göstergesidir. Polat'a karşı açacağımız 1 milyonluk dava ile bu iftiraların bedelini ödeyecektir. Aldığımız tazminatı ise Bayraklı'da yaşayan şehit ailelerine bağışlayacağız." şeklinde konuştu.

Kırkpınar, açıklamasında Polat'ın iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Polat'ın iddia ettiği yerin tavuk çiftliği ile hiçbir ilgisi yoktur. CHP'li Kemalpaşa Belediyesi tarafından verilen emlak beyannamesi ve numarataj belgesinde bu alanların konut olduğu açıkça belirtilmiştir. Tüm işlemler kanun ve hukuka uygun olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında AK Parti adayları hakkında ortaya attığı iddialara sert yanıt veren Kırkpınar, iftiraları kabul etmeyeceklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını vurguladı.

AK Partili Kırkpınar, şunları söyledi:

BEL ALTI VURARAK KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

"Bayraklı'da seçimleri kazanacağımız anlaşılınca CHP tarafından hakkımda yapılan asılsız ve yalan iddialarla bel altı vurarak karalama kampanyası başlatılmıştır. Her seçim döneminde aynı iftiraları atma vazifesine bu sefer CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat soyunmuştur. İzmir ve Bayraklımızda taş üstüne taş koyamadıkları için bu tür algı operasyonlarıyla oy avcılığı yapıyorlar, yapmaya devam edecekler ama nafile, vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisine en güzel cevabı 31 Martta sandıkta vereceklerdir.

BÜTÜN İŞLEMLER HUKUKA UYGUN

Mahir Polat’ın basın toplantısında iddia ettiği yerin tavuk çiftliği ile hiçbir ilgisi yoktur. CHP’li Kemalpaşa Belediyesince verilen emlak beyannamesinde ve numarataj belgesinde buraların konut olduğu açıkça belgeleriyle belirtilmiştir. Bütün işlemlerin kanuni ve hukuka uygun olduğu belgeleriyle sabittir. Aynı zamanda 13.09.2019 tarihinde Kemalpaşa Belediyesinin Çevre Şehircilik il Müdürlüğüne gönderdiği yazıda imar barışına aykırılığı olmadığını, belediye encümen üyeleriyle yaptıkları inceleme sonrası belediye encümen kararıyla bildirmişlerdir.

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

İddialara konu olan aile şirketimiz Kırkpınarlar Süt Ürünleri Gıda Ve Hayvancılık Tic. Ltd. Şti. 40 Yılı Aşkındır faaliyet göstermekte olup bugüne kadar devletten 1 TL dahi teşviki kullanmamış, bembeyaz sayfası olan bir şirkettir. Bu tür iftiraların vatandaşlarımız üzerinde algı operasyonu yaparak hizmetsiz bıraktığınız ve kendi kaderine terk ettiğiniz Bayraklımızda karşılık bulacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

1 MİLYON TL'LİK DAVA AÇACAĞIZ

İftiralarla Dolu Basın Toplantısında Mahir Polat yerelde ve geneldeki başarısızlıklarını ört pas edip sahte kahramanlıklar algısı oluşturmak için ısrarla bizi dava edin demektir. Kendisine bize attığı iftiralardan ötürü 1 Milyon TL’lik Dava Açarak bu tazminatı bayraklıda yaşayan şehit ailelerine bağışlayacağız.

KARDEŞİNİN YÜZ KIZARTICI SUÇTAN GÖREVDEN ALINMA İDDİALARINI YANITLASIN

Son olarak Mahir Polat’ın öncelikle kendi öz kardeşi Ulaş Polat’ın yaklaşık 2 yıl önce hangi yüz kızartıcı suçtan ötürü CHP’li Bornova belediye başkan yardımcılığı görevinden alındığı iddialarına cevap vermesini rica ederiz. Hakkımdaki Tüm bu asılsız iftiraları milletimizin taktirine bırakıyor, bayraklı halkının hizmete bu kadar yaklaştığı bu dönemde gündemi kirletmek için yapılan bu iddiaları milletimizin taktirine sunuyorum"