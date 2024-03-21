Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret ederek minibüsçülerle bir araya geldi. Minibüsçülerin taleplerini dinleyen Dağ, minibüslerin otoyolları kullanmalarının sağlandığını ifade etti ve şunları söyledi: "Gelin, koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim. Gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin. Gelin, rotamızı birlikte oluşturalım. Gelin, eşsiz İzmir'i daha eşsiz yarınlara birlikte ulaştıralım."

İzmir'i lider bir şehir yapmak için çalışacaklarını belirten Dağ, hayata geçirecekleri projelerle kentin ulaşımını rahatlatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yeni çevreyolu projeleri ve raylı sistem çalışmalarıyla şehrin ulaşım sorunlarına çözüm getireceklerini vurgulayan Dağ, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltacaklarını ve yeni alternatif yollar oluşturacaklarını ifade etti.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici ise Dağ'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını temenni ettiklerini belirtti.