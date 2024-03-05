Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bergama'yı ziyaret eden eski Başbakan Binali Yıldırım, Dr. Sadık Doğruer'e destek vererek, Bergama'nın il statüsüne alınacak ilçeler arasında olacağı sözünü verdi.

Binali Yıldırım, Bergama'nın İzmir'in kuzeyinde parlayan bir yıldız olduğunu ifade ederek, İzmir'in hak ettiği değeri görmesi gereken bir şehir olduğunu vurguladı.

Yıldırım, “Bergama artık çıkmaz sokak değil. Bunu siyaseten söylemiyorum. Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin hızla tamamlanmasıyla 20 bin kişiye istihdam sağlanacak ve üretimin can damarı olacak. Tarımda, turizmde, sağlıkta şaha kalkacak. Bergama 120 bin nüfusuyla il olmaya gidiyor. Bu karar alınmaya başlandığında ilk düşünülecek yer Bergama olacak. Ayrıca Bergama Zeytindağ'da sahil düzenlemesiyle Bergama halkını denizle de buluşturacağız. Ulaşımda İZBAN'ı bu dönem Kınık'a kadar tamamlayacağız. CHP var da hizmet yapmıyor gibi bir düşüncemiz yok. Torbalı'ya kadar yaptık. Planlaması yapıldı. Kınık'a kadar devam edeceğiz. Bu arada Başkan adayı Dr. Sadık Doğruer'den Kınık'a yaptıklarının 3 katı Bergama için hizmet istiyorum. Hükümet olarak Sadık Başkanın arkasındayız" dedi.