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Kaza yerinden kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Kardaş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kardaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Burak Kardaş'ın (25) kullandığı motosiklet, Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

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