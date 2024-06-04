Geçen hafta Sakaryaspor'u Play-Off finalinde 3-1 yenerek tarihi bir zafer elde eden ve günler boyunca Süper Lig'i kutlayan yeşil-beyazlılar, ilk etapta iç transferlere odaklanacak.

İsmet Taşdemir'le devam mı?

3 sezon önce 2. Lig'de Bodrumspor'un başına geçerek Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yola devam etmeyi düşünen Bodrumspor yönetimi, tecrübeli teknik adamdan geniş çapta rapor alacak. Raporun ardından Taşdemir'le masaya oturacak olan Bodrumspor yönetimi, İsmet Taşdemir'in Süper Lig planını ve kadro isteklerini dinleyecek.

İç Transferler öncelikli

Bodrumspor yönetimi, İsmet Taşdemir'in raporunu almadan önce, mevcut kadrodaki oyuncularla da görüşmeye başlayacak. Sözleşmesi biten veya bitecek olan futbolcularla masaya oturacak olan Bodrumspor, bu oyuncularla yollarına devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Bodrumspor yönetimi, Süper Lig'e ilk defa yükselmenin heyecanını yaşarken, bu ligin zorluklarının da farkında. Bu nedenle Süper Lig'de kalıcı olmak için sağlam bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar, transferde acele etmeyecek ve titiz bir şekilde ilerleyecek.