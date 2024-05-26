Daha yaşanabilir bir kent yaratma amacıyla yeşil alanlara büyük önem verdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalılar için temiz, huzurlu ve güvenli alanlar oluşturuyoruz” dedi.

Rengarenk parklar ve yeni bitkiler

Parklar, mevsimlik çiçek dikimleri ile rengarenk bir görünüme kavuşturuldu. Kent estetiğine uygun yeni bitkiler ve ağaçlar dikilerek yeşil alanlar zenginleştirildi. Ayrıca, kuruyan otlar, dallar, yapraklar ve çöpler temizlendi. Budama, çapa ve misinalama çalışmaları yapılarak uzayan çimler biçildi.

Başkan Ömer Eşki, park ve bahçelerin bakımı konusundaki temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerini vurguladı. “Amacımız daha yeşil ve temiz bir çevre yaratmak. Bahar aylarında hız verdiğimiz çalışmalarımızla park ve bahçelerimizi yaz aylarına hazırlıyoruz. Tüm Bornovalıların temiz, bakımlı ve huzurlu ortamlarda, keyifle zaman geçirmesini istiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 24 parkımız için aydınlatma çalışması yaparak bu alanları daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

567 park bakımda

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde 567 park ve yeşil alanın bakım ve onarımını üstlenmiş durumda. Bunun yanı sıra 260 çocuk oyun alanı ve 163 açık hava spor alanının bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Toplam 2 milyon metrekareyi bulan yeşil alanlarda yapılan bakım çalışmaları, temizlik, oyun gruplarının tamiri, aydınlatma elemanlarının bakımı, zemin döşemelerinin yenilenmesi, demir korkuluk yapımı ve boyaması, çöp kutularının değişimi, bankların ve kamelyaların tamiratını da kapsıyor.