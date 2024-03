Bornova Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü düzenlediği özel programla kutladı. Bornova Belediyesi bünyesinde bulunan ve down sendromluların sosyalleşmesine ve çalışmalarına olanak sağlayan Down Kafe’de biraraya gelen çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili ve Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Atiye Okka ve çok sayıda davetli katıldı.

Farkındalık etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bornova Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Taşer, “Onlar artı bir farkla hayatımıza büyük bir değer katıyor. Bizlerde hayatın her alanında bu özel kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu özel günde bizimle birlikte burada olan İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne de teşekkür ederim”dedi. İzmir Kent Konseyi Başkan Vekili Okka ise, down sendromlu breylerin özel olduğunu hatırlatarak Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik için teşekkür etti.