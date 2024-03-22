CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e gelecek. Özel, bugün ve 24 Mart Pazar günü, İzmir'de seçime yönelik yoğun bir program gerçekleştirecek.

Özgür Özel İzmir'de Yoğun Bir Programla Seçime Hazırlanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçime yönelik bir dizi program gerçekleştirmek üzere bugün İzmir'e gelecek.

Program Detayları

Özel, İzmir programı kapsamında ilk olarak saat 10.00'da Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Nikah Evi üstü Kent Restoran'da şehit yakınları ve gazilerle buluşacak

Daha sonra saat 12.00'de Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret edecek. Burada iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek ekonomi ve ticaret konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Toplumsal Etkileşim ve İletişim

İş dünyası buluşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel, saat 14.00'te Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Roman vatandaşlarla bir araya gelecek. Roman vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini tartışacak.

Özel, Roman buluşmasının ardından saat 16.00'da üstü açık otobüsle Mithatpaşa ve İnönü caddelerinde halkı selamlayacak.

Son Durak ve Lansman

CHP Lideri Özel, ardından saat.17.30'da Buca İttifakı Buluşması kapsamında Işılay Saygın Meydanı'nda (Eski Kasaplar Meydanı) vatandaşlara seslenecek.

Özel, daha sonra Konak Mehtap Mahallesi iftar programına katılacak.

CHP Lideri'nin 22 Mart Cuma günü gerçekleştireceği İzmir programının son durağı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in proje lansmanı olacak. İstasyon Meydanı'ndaki program saat 20.30'da başlayacak.

PAZAR GÜNÜ BAKIRÇAY!

Bir gün sonra yeniden İzmir'e gelecek olan Özel'in 24 Mart Pazar günü mesaisi Foça'dan başlayacak. Özel, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda saat 11.00'de Foçalılara seslenecek.

Özel ardından saat 13.00'te Aliağa, 14.30'da Menemen ve saat 17.30'da da Çiğli'de halka seslenecek.

Özel, saat 16.00'da Karşıyaka'da Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde üye katılım toplantısına katılacak.

Özel'in pazar günü son durağı Bayraklı olacak. CHP Lideri, Bayraklı Belediyesi Matematik Parkı'nda iftar programına katılacak.