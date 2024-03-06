AK Parti Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, proje lansman toplantısı sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki’nin rahatsızlanan babası İdris Eşki için ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında AK Partili Çayır, İdris Eşki'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Çayır; "İdris Bey'in rahatsızlandığını duyar duymaz tüm seçim çalışmalarımıza ara verdik. Ardından hem rakibim hem kardeşim Ömer Bey'i ziyaret etmek istedim. Çok sıcak ve samimi karşıladı. Ömer Eşki'nin babasının rahatsızlığı hepimizi derinden üzmüştür. Bu zor zamanında yanlarında olmak, bir insanlık görevidir. Dualarımız Ömer Eşki'nin babası İdris Eşki ve ailesiyle birliktedir. Siyaset, en önce insan için vardır" dedi. Ziyarete ilişkin CHP Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi de AK Partili Çayır'a teşekkür etti.