Okul öncesi çağındaki 3-6 yaş çocuklar, aile katılım etkinliği kapsamında anne ve babalarının desteğiyle kedi evleri yaptı. Sıcak yuvaları eğitim aldıkları merkeze getiren minik hayvan dostları, sokak sokak gezerek uygun noktalara yerleştirdi. Geri dönüşebilir atıkların kullanıldığı kedi evleri parklara esnafın izni dahilinde bazı işletmelerin önüne konuldu.

Büyüklere örnek oldular

Eğitmenler eşliğindeki gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında sokak canlarına mama da veren minikler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Davranışları ile büyüklere de örnek olan can dostu minikler, sokak hayvanlarına iyi davranılmasını ve sahip çıkılmasını istedi.

Herkes duyarlı olmalı

Yaza girmeye hazırlandığımız şu günlerde sıcakların yükselmeye başladığına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Özellikle böylesi dönemlerde sokak canlarının su ve yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle miniklerimizin yaptığı çalışma çok anlamlı. Kendilerini kutluyorum. Onların yarattığı farkındalıkla tüm Bornovalılar’ın sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olacağını düşünüyorum” dedi.