Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir moda gibi konuların ele alındığı etkinlik, şölen havasında geçti.

Sürdürülebilir Moda Defilesi ve Sergiler

Bornova Belediyesi'nin çevre duyarlılığı çalışmaları, çocukların atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle sahne aldığı "Sürdürülebilir Moda Defilesi" ile gözler önüne serildi. Büyükpark'taki etkinlikte, sivil toplum örgütlerinin stantları kuruldu ve Atık Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilen "Atıktan Değere" sergisi büyük ilgi gördü.

Çevre Bilinci Aşılayan Aktiviteler

Katılımcılara çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli aktiviteler sunuldu. Bez çanta boyama, rüzgar gülü ve kağıt üretimi gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, fide dikimi de gerçekleştirildi. Çocuklar, atık malzemelerden yapılan kıyafetleriyle dikkat çekerken, dans gösterileri ve resim sergileri de etkinliğin renklerini artırdı.

Seminerler ve Sunumlar

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerlerde çevre konuları ele alındı. Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, iklim değişikliği ve atık yönetimi hakkında bilgi verirken, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şükran Tümer kağıttan sanata dönüşümü anlattı. Arıcılık ve Apiterapi Ürünleri Üretim Kooperatifi Başkanı Şamil Tuncay Beştoy ise iklim değişikliğinin arı ve arıcılığa etkilerini paylaştı.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, etkinlikte yaptığı konuşmada çevre kirliliğinin artışına dikkat çekerek, belediye olarak çevre koruma konusundaki çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. Etkinlikte sunulan seminerler, dinletiler ve tiyatro gösterisiyle çevre koruma farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı.