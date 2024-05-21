Borsa İstanbul'un yükselişinde, küresel piyasalardaki olumlu hava etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, yatırımcıların güvenini artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Mücadelesi Vurgusu

Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele kararlılığı, piyasalara güven verdi. Şimşek, enflasyonu önce yüzde 14'e, ardından tek haneye düşürme hedefini yineledi.

Analistler Yükselişin Devam Edebileceğini Öngörüyor

Uzmanlar, Borsa İstanbul'un yükseliş trendinin devam edebileceğini belirtiyor. 10.800 ve 11.000 puan seviyeleri direnç olarak görülürken, 10.500 ve 10.400 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Sektörlerdeki Performans

Bankacılık ve holding endeksleri de yükselişe katkı sağlarken, spor endeksi en çok kazandıran sektör oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi ise düşüş yaşayan tek endeks olarak kayıtlara geçti.