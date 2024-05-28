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Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle BIST 100 endeksi yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserlik devam ediyor.Teknik açıdan 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda.

Borsa İstanbul güne yükseliş le başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puana yükseldi.

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