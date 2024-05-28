Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puana yükseldi.
BIST 100 endeksi 21,79 puan artışla güne başladı.
- Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazandı.
- En çok kazandıran sektör iletişim, en çok kaybeden sektör menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.
Analist Yorumları
Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle BIST 100 endeksi yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserlik devam ediyor.Teknik açıdan 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda.
Editör: Nurican ALBAYRAK