024 Türkiye yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde 81 ilin yerel yönetimleri belli olacak. İzmir’in Buca ilçesi de yerel seçim sürecinin hareketli geçtiği ve sonuçların merakla belendiği ilçeler arasında yerini alıyor. İşte adayların ağzından seçim yarışı için detaylar…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman seçildiği takdirde her mahallede eşit bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceğini söyleyerek, “İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’da temizlik, asfalt, park ve bahçeler gibi altyapı hizmetlerini planlı yapmazsanız diğer tüm projeleriniz işlevsiz kalır. Bizler de altyapı hizmetlerini en verimli şekilde uygularken her mahallesine eşit yaklaşan bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Sosyal belediyecilik bizim kırmızı çizgimiz olacak. Bütün birimlerimizle koordineli olarak kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler ve sokak canlarımız için projeler hayata geçirecekler. Öte yandan Bucamızın tarihsel kimliği ve doğal güzelliklerini daha çok tanıtarak bu konuda bambaşka bir hikaye yazacağız. 31 Mart günü yapışacak seçimler öncesi bizler Buca’da bu saydığımız bütün hassasiyetlere sahip meclis üyelerimizi belirledik. Saha çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Hemşehrilerimizin en büyük sıkıntısı tabii ki ekonomi. O nedenle özellikle ekonomi ile ilgili projelerimize yoğun ilgi gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin ailecek yoğun bir şekilde çalışmaya devam etiklerini söyledi. Öztekin, “Gece yarılarına kadar ailecek çalışmalarımız sürüyor. Eşim ve oğlum da bana çok yardımcı oluyor. Doğma büyüme Bucalı olduğum için öncelikle Buca ile ilgili hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çevik bir meydanı ile ilgili ve daha pek çok bölge ile ilgili detaylı projelerimiz var. En önemlisi ise trafik sorununu çözmeye çalışacağız. Burada yaşadığımız için tüm sorunları detaylı olarak kendimiz de yaşadığımız için biliyoruz ve diğer adaylara göre çok daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyoruz. 10 yıl meclis üyeliği dönemimde de bunların çözüm yollarını sunduk ancak çözüm önerilerimiz hiçbir belediye başkanı tarafından dikkate alınmadı. Ben Buca’nın tüm sorunlarını çözeceğimi düşünüyorum” dedi.

İYİ Parti Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir ise seçim sürecinin mükemmel geçtiğini belirterek, “Farklı siyasi partilere oy vermiş tüm inanlar kuşkulu ancak bize doğru bir eğilim söz konusu olduğunu görüyoruz. İnsanlar bizi umut olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Çok centilmence bir seçim dönemi gidiyor. Saldırgan tavırlar yok. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunun devamını diliyorum. Buca’nın bütçesini etki bir şekilde kullanacağız. Gençler kadınlar ve çocuklar için projelerimiz olacak. Unutulmuş emeklilerimiz içi projelerimiz olacak. Rantsal değil kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Buca’nın 50 sene sonrasını şimdiden hesaplamak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BUCA’YA KİMLİK KAZNDIRACAĞIZ

Demokrat Parti Buca Belediye Başkan Adayı Derya Yentür, “Ben Buca’da doğdum büyüdüm. Yerel seçimlerde kişilerin projelerinin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum Buca halkı seçime bilinçli yaklaşıyor. Kararsızlık yok olmaya başladı bilinçli oy veriliyor. Buca ile ilgili projelerim hazır fizibilite çalışmaları tamamlandı. Buca’da öncelikli olarak trafik sorunu mevcut. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmek için çalışacağız. Buca kesinlikle Türkiye’den bağımsız değil bu sebeple istihdam ve üretim konulu projelerimiz var. Buca üzümü yaygınlaşacak. Buca’ya kimlik kazandıracağız. Buca üretim bağlamında el verişli bir yer. Buca’nın tarihine sahip çıkmak üretimi ön plana çıkarmak, Bucalı gençlerin ilçe dışında çalışmasına imkan vermeyen istihdam alanları oluşturulacak. Kültür sanat merkezleri yatay mimarı ile çevreye duyarlı şekilde oluşturulacak. Emekliler için uygun fiyatlı alış veriş yapacakları merkezler kurulacak. Öğrencilere ücretsiz akşam yemekleri verilecek. Çeyiz ve evlenme yardımları olacak. Buca sağlık turizmine çok müsait fakat hastanelere gelen hasta yakınları için konaklama merkezleri yok. Konuk evi de öncelikli projeler. Sokak hayvanları ve ağaçları önemsiyoruz. Buca da nefes alan herkesin mutlu olmasını sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Ümit Toker ise “Aday olduğumuz ilk günden bugüne kadar Buca’nın 47 mahallesinde çalışmaya başladık. Bucalı hemşerilerimizin sorunlarını uzun süreden beri tüm teşkilatımızla dinliyor ve not alıyoruz Bugün de onlara müjde ve çözüm önerilerimizi götürüyoruz. 89 ve 94 ruhuyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanıyoruz. Elde edeceğimiz başarı ve Bucamızdan yakacağımız bu meşale bizleri iktidara taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Belediye Başkanı olmaktan öteye gitmeyi bu anlamda Bucalı hemşirelerimiz evlerinin yedek anahtarına talip olacağımızı söylüyoruz. Sorunları vatandaşlarımız dile getirmeden kendimiz tespit ederek çözeceğiz. Sorunsuz ve huzurlu bir Buca için Bucalı hemşehrilerimizi refahta birleşmeye davet ediyoruz. Onların hem gönüllerine hem de evlerinin yedek anahtarına talibiz” açıklamalarında bulundu.

BUCA’DA HER MAHALLEYE ÜCRETSİZ KREŞ GELECEK!

Vatan Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Ramazan Çalışkan’da öncelikle ikili görüşmelere oldukça önem verdiğini söyleyerek, “Ev ve kahvehane toplantılarımız devam ediyor. Birinci derece çalışan kadınların en büyük sorunu olan kreş sorunun a el atmak istiyorum. İlk bir yıl içinde bütün mahallelerde ücretsiz kreş açmak istiyorum. Özel kreşlerde fiyatlar çok yüksek ilerliyor. Bunun yanında bizim belediyelerin bugünkü yapısına bir itirazımız var şirketler eliyle yönetilen bir belediyecilik var buna son vermek istiyoruz. Bunu bazı hukuki düzenlemeler gerektirdiğini biliyoruz bu konuda en azından bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Şirketler belediyelerin rant ve dağıtım haline gelmiştir. Sistem insanları ranta yöneliyor kamuya hizmet meselesi partilerin gündeminden düşmüş durumda bütün siyasi gelişmelerin rantı paylaşmak yönünde ilerliyor. Kişisel çatışmaların yaşandığı bir durum söz konusu olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Aybar Uygur ise son 30 yılın en kaotik seçimine doğru gidildiğinin altını çizerek, “Saha çalışmalarında gördüğümüz en büyük sıkıntı seçmen kitlesinin sandığa gidip gitmemesi. Partilerle beraber bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Herkes iddialı adaylarla yola çıktı ve şuursuzca para harcıyorlar. Buca’nın kronik sorunlarına çözüm arayışları geliştirilmeli” dedi.

GÖREVE GELİRSEM MAAŞ ALMAYACAĞIM

Anavatan Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Recep Çakılkaya ise, “Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Ben tüm vaatlerimi noter tasdikli olarak yapıyorum. Bu sayede göreve geldiğimde gerçekleştirilmemiş hiçbir vaat kalmayacak. 600 kişilik bir halk meclisi oluşturacağım. Tüm sorunlar burada görüşülecek tüm sorunlar burada çözüme kavuşacak. Kreş düşüncem var bu kreşler kar amaçlı olmayacak. Ücretsiz dershaneler kurulacak ve maddi imkanı olmayan öğrenciler için fırsat eşitliği sağlanacak. Buca’da İstanbul’daki gibi minyatürler kurmak istiyorum. Halk gelsin gitme fırsatı olmayanlar orada görsün. Özellikle kadınlarımız için el işi kooperatifi oluşturulacak, mesire alanları oluşturacağım burada el emeklerini sergileyecekler. Kesinlikle ben maaş almayacağım belediyede kimsenin makam arabası olmayacak herkes ben de dahil olmak üzere halkımız gibi toplu taşıma ile işe gidip gelecek” açıklamalarında bulundu.