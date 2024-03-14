CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman’ın Kuruçeşme’deki seçim ofisi miting havasında açıldı. Kuruçeşmeliler Duman’ı bağrına basarken, CHP adayı Görkem Duman, “Buca’da çok güzel bir kumaş var. Terzisi de biz Bucalılar olacak; Buca’yı güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız” dedi. Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman, Kuruçeşme’de seçim ofisi açtı. Miting havasında gerçekleşen açılışta Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit de Duman’a destek için yer aldı. Açılışta Bucalılara seslenen Görkem Duman, ilk siyasi çalışmalarına Kuruçeşme’de başladığını belirterek, bu nedenle Kuruçeşme’nin kendisi için ayrı bir önemi olduğuna değindi. Buca’yı daha ileriye taşımak için mücadeleyi büyüteceklerini ifade eden Duman, “Buca’da çok güzel bir kumaş var. Bu kumaşın da çok güzel bir terziye ihtiyacı var. Bu terzi hepimiz olacağız. Buca ittifakı olacak; hep beraber, el birliğiyle işleyeceğiz. Buca’yı güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu. CHP’YE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞANLAR VAR

Bu dönemki yerel seçimin diğer seçimlerden çok farklı olduğunu belirten Duman, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaybettirmeye çalışıyorlar. İşin en ilginci de bizim aramızdan çıkıp giden arkadaşlar. Bir tanesi 22 yıllık iktidarın koltuğuna sığındı. Diğeri de cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçeceğimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüz üstü bırakan partinin koltuklarına sığındı. O yüzden biz buradaki mücadelemizi çok daha güçlü yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde ülkemize de huzuru getireceğiz. ” dedi. Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit de yerel seçimlerden büyük başarıyla çıkacaklarına inandıklarını vurgulayarak, “Önce Buca’dan, Balçova’dan, İzmir’den birilerini uykusuz bırakarak, Türkiye’de çok ciddi bir ateş yakıyoruz” dedi. Öte yandan, açılışta Görkem Duman’ın Betontaş Lisesi’nden öğretmeni Caner Canlı da yer alırken, öğretmenini sahneye davet eden Duman, Canlı’nın ellerinden öperek kendisine emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.