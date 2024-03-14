Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yakın bir zamanda, motorin ve benzine büyük bir zam yapılması bekleniyor. Güncel verilere göre, 14 Mart 2024 tarihinden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşanması öngörülüyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. ABD stoklarındaki düşüşün etkisiyle, petrol fiyatları beş haftanın en büyük kazancını elde etmiştir. Brent petrolün varil fiyatı 84,07 dolara kadar yükselmiştir.

Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılarak fiyatlar yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,53 TL

Motorin: 40.76 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,26 TL

Motorin fiyatı: 41,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 41,76TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.