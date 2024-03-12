Buca’daki Forbes Sevgi Yolu Fil Heykelleri girişinde bulunan AK Parti Buca İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz öncülüğünde Ramazan ayının ilk günü iftar programı düzenlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın yanı sıra Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin ve ailesi, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, İl Yönetim kurulu üyesi Ekrem Selimler, son genel seçimlerde AK Parti’den İzmir milletvekili adayı gösterilen Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, AK Parti Buca İlçe SKM Başkanı Abdulcelil Laçin, AK Parti Buca İlçe SKM Başkan Yardımcısı Ziya Aksu, partililer ve çok sayıda Bucalı katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Ramazan ayının ilk günü Bucalı hemşerileri ile iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Ramazan birlik, beraberlik ve bereket ayı. Allah, çok şükür bize bu Ramazan’a da kavuşmayı nasip etti. İlk iftarımızı Buca Teşkilatımızla ve birlikte açmak istedim. AK Parti Buca İlçe Başkanımız İbrahim Şengöz ve Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayımız Adnan Öztekin, canla başla çalışıyorlar. Hatta ben en son Adnan Bey’in proje tanıtım toplantısında da yer almıştım. Projelerin her biri uygulanabilir, her biri ayağı yere basan ve gerçekçi projeler. Buca’nın neye ihtiyacı varsa, yıllardır alamadığı hizmetleri alabileceği şekilde ve son derece kolaylıkla uygulanabilecek projelerdi. Bu nedenle biz adayımıza, teşkilatımıza güveniyoruz. İnşallah 31 Mart’ta sadece AK Parti ya da Cumhur İttifakı değil, Buca kazanacak” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin’in de Ramazan ayı’nın rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunun altını çizdi. Ramazan’ın ilk günü Bucalı hemşerileri ile birlikte iftar açmak için eşi ve çocukları ile birlikte buradaki programa katıldığını ifade eden Öztekin, “Bizleri hem oruç ibadetinde hem teravih namazlarında bir kez daha buluşturan Allah’a şükürler olsun. Ramazan ayı demek; hoşgörü demek, yardımlaşmak demek, sevgi ve huzur iklimini paylaşmak demektir. Gönül sofralarında buluşacağımız, dertleşeceğimiz, manevi duygularda buluşacağımız Ramazan’ın ilk günü hep birlikte Bucalı kardeşlerimizle, bizlere destek olan çok büyük bir aile ile birlikte iftarımızı yapma fırsatı bulduk. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum ve Ramazan ayı sonuna kadar herkesi buradaki iftar programına davet ediyorum” dedi.

AK Parti Buca İlçe SKM Başkanı Abdulcelil Laçin, Ramazan ayı sonuna kadar her gün 250 kişiye iftar yemeği vereceklerini, mütevazi bir şekilde hazırladıkları iftar sofralarına tüm Bucalıları davet ettiklerini söyledi.