Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Memleket Partisi ve İyi Parti Güzelbahçe adaylarını iftar yemeğinde bir araya getirip vatandaşlara yemek servisi yaptı ve birlik, beraberlik mesajı verdi. Güzelbahçe Belediyesi iftarına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Adayı Mustafa Günay, Memleket Partisi Güzelbahçe Adayı Necla Üremiş ve İyi Parti Güzelbahçe Adayı Gizem Albaş, Başkan İnce’nin davetiyle bir araya geldi.

‘Mahallemde İftar Var’ programı kapsamında Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu’nda Güzelbahçe Belediyesi’nin düzenlediği ilk iftar yemeğinde Atatürk Mahallesi’ndeki vatandaşlara iftar yemeklerini Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve siyasi parti adayları servis etti. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın birlik, dayanışma ve paylaşımını Güzelbahçe’de yaşattıklarını söyleyen Başkan İnce, ‘‘Güzelbahçe’mizin her zaman hoş görünün, dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin ilçesi olması için çalıştık. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’ndayız. Ramazan’a ve Güzelbahçe’mize yakışır biçimde adaylarımızı birlikte olmaya davet ettim. Sağ olsun hepsi geldi ve vatandaşlarımıza birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. Bugünlerde hangi siyesi parti olursa olsun birlikte olmak, yan yana gelmek çok daha önemli. Bizleri bir arada gören vatandaşlarımızın da yüzü güldü. Amacımız her zaman halkımıza hizmet etmek oldu. Tüm bu güzel duygularla tutulan oruçları ve edilen duaları Allah kabul etsin’’ dedi.