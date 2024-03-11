Bucaspor 1928, Evinde Adıyaman FK'yı 3-2 Mağlup Ederek Üst Üste 5. Galibiyetini Aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirve yarışında etkileyici bir çıkışa imza atarak Adıyaman FK karşısında evinde 3-2'lik galibiyet elde etti.

Gol Düellosunda Bucaspor 1928 Üstün Geldi

Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadelede Bucaspor 1928, Adıyaman FK ile giriştiği gol düellosundan galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, Erhan Çelenk'in 7 ve 30'uncu dakikalardaki golleriyle öne geçerken, konuk ekip 44 ve 46'ncı dakikalarda Hüseyin'in golleriyle karşılık verdi. Ancak, maçın kapanış dakikalarında sahneye çıkan usta golcü Ömer Şişmanoğlu'nun 88'inci dakikada attığı golle Bucaspor 1928, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bucaspor 1928 Üçüncü Sıradaki Yerini Korudu

Sarı-lacivertli ekip, elde ettiği bu galibiyetle puanını 57'ye çıkararak TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üçüncü sıradaki yerini korudu. Üst üste 5. galibiyetini alan Bucaspor 1928, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.