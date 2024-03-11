CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde, moderatörlüğünü Gazeteci- Yazar Seçkin Öner’in yaptığı 9 Eylül Youtube kanalında canlı yayınlanan “İzmir Soruyor” adlı programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Aday olma gerekçelerini anlatan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok şey katabileceğimi biliyorum. İzmir’e duyduğum sevgiyle, İzmirli insanların çok daha mutlu olabileceği çalışmaları hayata geçirme hedefim var. Neler yapabileceğimi biliyorum. İzmir’i tanıyorum. O yüzden aday oldum” dedi.

Başkan Tugay, gençlere yönelik projelerini de anlattı. İzmir'de gençlerin ihtiyaç duyduğu tesisler için yapılacak birçok çalışma bulunduğunu anlatan Tugay,

“Gençlerin ihtiyaçlarını görerek, daha başarılı planlar yapmak lazım. Gençlerin öğrenme ve paylaşma isteği çok güçlü. Çok hızlı yaşamak istiyorlar. İçinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağına uygun. Kaliteli bir hayat istiyorlar. Sanattan keyif alıp, spor yapmak istiyorlar. Onların daha keyifli yaşam sürmeleri için ihtiyaç duyacakları alt yapıyı hazırlamak lazım” dedi.

“ÇOK İYİ BİR SONUÇLA ÇIKACAĞIZ”

Anketlerde CHP'nin oy kaybettiği yönünde sonuçların bulunduğunu, bu sonuçların ne anlattığının sorulması üstüne Başkan Cemil Tugay, şu yanıtı verdi:

“Oy konusunda görüşlerini belirtmek istemeyenler var. Ben buna saygı duyuyorum. Ancak karar verme aşamasında oranların değişeceğine inanıyorum. Önemli olan hep iyiye doğru gidiyor olmamız. Oyumuzu yükseltiyor olmamız. 2019'da ittifak ile seçime gidildiğini unutmamak lazım. 2023'teki seçimlerde CHP'nin aldığı oy üzerinden bakmakta fayda var. Ama ben iyi bir sonuçla çıkacağımıza inanıyorum. Anketleri takip ediyorum ama anketlerin hepsi doğru bir sonuç veriyor mu emin değilim.”

“ESKİ KADRO İLE SEÇİME GİTSEYDİK DAHA BÜYÜK SORUN YAŞARDIK”

Değişim grubuna, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sahada tepki olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Tugay, şöyle dedi:

“Şu andaki genel başkanımıza bir suçlama olduğunu hiç duymadım. Kurultay delegesiyim. Kurultay öncesinde pek çok delege ile konuştuk. İster istemez ayrıştık da. Yerel seçim sürecinde yansıtıldığı gibi bir şey yok. Hatta tam tersine kurultayda tamamen ayrı tarafta olduğumuz halde, şu anda partinin başarısı için çalışan çok sayıda kurultay delegesi, partili var. CHP'nin içerisinde bir tartışma var ama bu çok büyük bir tartışma değil. 14-29 Mayıs genel seçimlerinden sonra partinin neden başarısız olduğu konusu tartışılırken, çok daha kuvvetli tartışmalar yaşandı. Her seçimde aday olmayan veya istediği kişiler aday gösterilmeyen bazı kişiler, bazen tepki gösterir. Bu da doğal. Ama biz bunun parti sınırı içerisinde kalmasını isteriz. CHP içinde şu anda büyük tartışma, kavga kesinlikle yaşanmıyor. Partinin başarısızlığı üzerinden kendisine partinin içerisinde siyasi gelecek hesabı yapan varsa, bu çok vahim bir durum. Bizim yapmaya çalıştığımız Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir durum. Türkiye'de bir şeyleri iyi anlamda değiştirmenin peşinde koştuğumuzu herkes bilmeli. Burada kendine kariyer yapmak, kariyer alanı açmak için bulunmuyoruz. Türkiye'de insanlar mevcut siyasetten memnun değiller. CHP'nin eski halinden de memnun değiller. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra herkes duygusal kopuş yaşadı. Eğer o kadro ile yerel seçime gidecek olsaydık, çok daha büyük sorun yaşayacaktık.”

“İZMİR HALKININ DOĞRU DEĞERLENDİRECEĞİNE EMİNİM”

Özellikle İzmir'i isteyen iktidarın tavrının kendisinde kaygı yaratıp yaratmadığı yönündeki sorusuya Tugay, “Bende kaygı yaratmıyor” karşılığını verdi. Başkan Tugay, gerekçesini de şu sözlerle açıkladı:

“Reklamla, yapay algı çalışmaları ile doğruları kaybedeceksek zaten yandık, bittik. Ama ben bunun olacağına inanmıyorum. O söylenen şey tamamen iktidar tarafınca yaratılmış bir algı çalışması. İzmir'de gördüğüm, sahada gördüğüm asla böyle bir şey yok. Partimiz açık ara önde görünüyor. Rakamlar, puanlar, kim kazandı, kim kaybetti konusunda kişilerin isimleri değil. Önemli olan şehrin gerçekten hangi yolla ne kazanacağı ve ne kaybedeceği. Bunu İzmir halkının doğru değerlendireceğine eminim. O nedenle bir tedirginliğim yok. İzmirliler kısır bir tartışma içerisindeler ama Türkiye'deki durumu görmüyorlar galiba. İktidar partisi bugün birçok belediyeyi kaybediyor. Çünkü Türkiye çok kötü durumda. İktidarda para mı var? Para olsa zaten Türkiye'de bu kadar sorun olmaz.”

“AK PARTİ'NİN YÖNETTİĞİ KENTLERE BAKIN”

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, “İzmir'i yap, işlet, devret cenneti yaparak bizlerin çok muhteşem hizmet alacağını düşünüyorsanız, İstanbul'a giderken otoyola kaç para verdiğinize bakın. Ya da İzmir Şehir Hastanesi'ne devletin hazinesinden ne kadar para aktarıldığına bakın. Hiçbir şey için para yok ama İzmir'e hizmet etmek için para var, öyle mi? Komik olmasınlar. Herkesin gözünü açması lazım. İzmirli’nin böyle bir hataya düşeceğine ihtimal vermiyorum. Ama kafasında böyle şüpheler olan varsa lütfen gözünü açıp, AKP'li belediyelerin yönettiği kentlerde ne olduğuna baksın” diye konuştu.

DEĞİŞİMDEN YANA OLMA GEREKÇELERİNİ ANLATTI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde başarısız olduklarını, bu sonucun seçmende kırgınlığa neden olduğunu söyleyen Tugay, şöyle dedi:

“O zamana kadar iktidar olacağımıza ve Türkiye'de bir şeyleri değiştireceğimize inanıyorduk. Ancak seçimi alamadık. Bu durum seçmende özellikle gençlerde hayal kırıklığı yarattı. Siyaseti ve bizi sorgulamaya başladılar. Biz de kendimiz 'neden kaybediyoruz' diye sorgulamaya başladık. Orada şunu anladık; insanların bize güvenmesi için güvenebilecekleri bir tablo ortaya koymadık. Özeleştiri yapmaya başladık ve değişim fikri ondan sonra doğdu. Ben bunu sizlere bakarak elde ettiğim geri dönüşlerden şekillendirdim. Evet insanlar doğru söylüyor. Değişmemiz lazım. O nedenle CHP kurultayında değişim taraftarı oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittim. Bu düşüncemi söyledim. O benim gibi düşünmediğini söyledi. Orada ayrıştık. Ben de doğru bildiğim yolda yürüdüm. Özgür Özel değişimin sembol kenti olarak İzmir'i gösteriyor diyorsunuz ama onun nedeni ben değilim. Onun nedeni ilçe belediye başkan adayları. Ben zaten belediye başkanıydım. İlçe belediye başkan adaylarımızın çoğu genç ve kadın adaylar. Hepsi eğitimli, açık görüşlü, çağın bakış açısına sahip. Hepsinin başarılı olacağını düşünüyoruz. Genel başkanımız İzmir'i yakından bildiği ve tanıdığı için süreci kendisi yönetti.”

“CHP BAŞARISIZ OLSUN, HESABI ARTIK BIRAKILSIN”

Öner'in “Yeni gelen adaya gerekli desteğin maddi ve manevi olarak verilmediğini gördüm” sözleri üzerine Tugay, şunları söyledi:

“Söylediğinizin doğru olduğunu herkes gibi ben de üzülerek görüyorum. Seçime 3 hafta var. Sahada bütün İzmir' geziyorum. Partinin başarısızlığı olmayacak. Kimse öyle bir hayal kurmasın. Bizim başarısızlığımızı hayal edenler için söylüyorum. En az geçen seçimdeki kadar başarılı olacağız. Üzerine başarı ekleyeceğiz. Artık CHP başarısız olsun hesabı bırakılsın. Türkiye'yi kurtaralım hesabı başlasın. Bu dönem CHP'nin farklı vizyonu, İzmir ve Türkiye için bir şans. Desteklemek gerekiyor. Kısır siyasi tartışmaların içerisinde bu şansı yok etmemek gerekiyor” dedi.

“SEÇİLDİKTEN SONRA PERSONEL ÇIKARMAYACAĞIM”

Seçildiğinde, İzmir'in altın çağını yaşayacağını vurgulayan Tugay, “İzmir Planlama Ajansı'nı aktif hale getireceğiz. Katılımcı süreçle her şeyi dijital ortamdan anlık planlayacak. İzmir’in deprem master planı yok. Bunu yapacağız. Tarımı, hayvancılığı planlayacağız. Nerede ne yapılacak, nerede ne yetiştirilecek, ticaretini, sanayisini planlayacağız. Ben hepsinin arkadaşlarımızla çok doğru şekilde yapacağımızı ve İzmir’in dünyaya örnek olacağını düşünüyorum. Belediyeyi disiplinle yöneteceğim. Belediye başkanı seçildikten sonra kurumdan personel çıkarmayacağım ama çalışanların verimli olması için çabalayacağım” dedi.