Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğa Fotoğrafçılığı’ atölyesinin ardından kursiyerler kendi sergilerini açarak eğitimlerini taçlandırdı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin fotoğrafçılığa meraklı gençler için 3 yıldır hayata geçirmiş olduğu fotoğrafçılık eğitimlerden 183 kursiyer mezun oldu. Temel Fotoğrafçılık, Sokak ve Şehir Fotoğrafçılığı ve Doğa Fotoğrafçılığı olmak üzere 3 seviyede düzenlenen eğitimlerde sona gelindi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde düzenlenen sertifika töreninin ardından fuaye alanında, 12 hafta boyunca öğrendiği bilgileri sahada pratiğe dökme imkânı bulan 23 kursiyerin fotoğraflarından oluşan sergileri açıldı.

Estetik bakış açısıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatseverlerden tam not aldı. Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi'ne de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.