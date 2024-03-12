İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Institut français Türkiye – İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 31.İzmir Avrupa Caz Festivalinde dün gece (11 Mart 2024) unutulmaz bir caz gecesi yaşandı. Caz piyanosunun büyük ismi Vittorio Mezza, İtalyan bestecilerin film müziklerinin caz versiyonlarıyla gönülleri fethetti. .

İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen konserde besteci, aranjör, icracı ve eğitmen olarak haklı bir üne sahip olan Vittorio Mezza, AASSM Küçük salonu dolduran dinleyicilerine artık klasikleşmiş Amarcord, Romeo ve Juliet, Cinema Paradiso, Bir Zamanlar Amerika gibi filmlerin temalarından, caz klasiklerinin ve napolitenlerin caz yorumlarını sundu. Sanatçı, kısa açıklamalarla süslediği konserinden uzun süre dinmeyen alkışlarla ayrıldı.

Konser öncesinde İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, görevine yeni başlayan İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi’ye teşekkür plaketini sundu. Bianchi, görevdeki ilk festivaline katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, 14 Mart 2024 Perşembe günü AASSM Küçük salonda Institut français Türkiye – İzmir işbirliği ile yapılacak “Lynn Adib &Marc Buronfosse Konseriyle devam edecek. Biletler biletix ve AASSM ana gişeden alınabilir.