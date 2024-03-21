Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta yapılan gösterisini erken bitirdi. Bunun nedeninin ise Yılmaz'ın sağlık sorunları olduğu iddia edildi.

Ünlü komedyen konu ile ilgili açıklama yaptı. Gösterisinde açıklama yapan Yılmaz, "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."