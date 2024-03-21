AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kendisine yönelik iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi. Çiftçioğlu, Polat'ın ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, hukuki süreç başlatacağını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsmail Çiftçioğlu şunları dile getirdi:

"CHP İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat’ın şahsımla ilgili ortaya attığı mesnetsiz ve tamamen gerçek dışı iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğum doğdu. Sayın Polat tarafından şahsımı hedef alan, kaçak olduğu iddia edilen bazı villaların denetçisi, adı geçen şirketin sahibi olduğuma yönelik iddialar, hayal ürünü ve kesinlikle gerçek dışıdır. Siyasi rant uğruna ortaya atılan bu çirkin iftira ve yalanlar, şahsımı lekeleyemeyecektir.

Sayın Polat’ın bu açıklamalarına karşı hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Sayın Polat’a kamuoyunun önünde bir de çağrıda bulunmak isterim.

Eğer Sayın Polat, şahsımla ilgili hiçbir gerçekliği olmayan iddialarını ispatlarsa, Karşıyaka Belediye Başkan Adaylığından çekileceğim. Peki; şahsıma yönelik iddialarını ispatlayamazsa, Sayın Polat milletvekilliği görevinden ayrılma erdemliğini gösterebilecek mi? Sayın Polat, şahsımla ilgili iddialarını ispatlayamazsa açık bir şekilde müfteridir."