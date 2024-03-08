CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Selçuk'ta seçim ofisinin açılışında önemli bir söz verdi. Başkan Tugay, seçildikten sonra 0-4 yaş arasında çocuğu olan kadınların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Başkan Tugay'ın Vizyonu: Çocuklar İçin Daha İyi Bir Gelecek

Başkan Tugay, Selçuk'ta yapacakları hizmetleri büyük bir coşkuyla açıklarken, özellikle çocuklara yönelik projelere vurgu yaptı. İlçede Gençlik Merkezi'nin yapılacağını duyuran Tugay, “İZTAŞIT hizmeti başlayacak ve ulaşım sorunlarını çözeceğiz. İZBAN seferleri düzenlenecek. Çocuklarımız için daha fazla kreş, kütüphane, kültür tesisi, büyüklerimize sosyal tesisler yapacağız” dedi.

Açılışta seçim çalışmalarında kendisine destek olan eşi Öznur Tugay ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşan Başkan Tugay, şunları söyledi:

“Eşim de sağ olsun benimle seçim çalışmalarına katılıyor. Bugün 'yorgun görünüyorsun' dedim. Sonra kendim cevapladım. Galiba ben sırtımda 4,5 milyon insanın sorumluluğuyla geziyorum. Sende benim yükümle geziyorsun' dedim. Sağ olsun. Ama bu ülkede birinin hakkı teslim edilecekse, bu milletin kadınlarının hakkı teslim edilmelidir.”

Selçuk'ta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar için yapacakları çalışmaları da açıklayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Nisan’da bu şehre belediye başkanı olacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uygulamasını İzmir’e getiriyorum. 0-4 yaş arasında çocukları olan kadınlarımız için 'Anne kart' uygulamasını başlatacağız. Sosyal belediyecilik bizim işimiz. Halka sahip çıkmak, haksızlıklara karşı çıkmak bizim işimiz. İşsiz gençlerimiz için yeni iş alanları açacağız. Kalkınma belediyeciliği de bizim işimiz olacak.”

“MİLLETİN İKTİDARINI İSTİYORUZ”

Yerel seçimlerde iyi bir sonuç alındığında, erken seçim yapmak zorunda kalınacağını vurgulayan Tugay, şöyle dedi:

“Yıllardır memlekette haksızlığa uğramış herkese karşı bir borcumuz var. Artık kimseyi başka partiden saymıyoruz. Herkesin sandıkta, milletin ittifakında, Türkiye ittifakı altında 6 oklu bayrak altında toplanmasını istiyoruz. Milletin iktidarını istiyoruz. İzmir’e dair hayal kuranların, hayallerinin boşa çıkacağından emin olduğumu söylüyorum. Onlar İzmir’e bakamayacaklar. İzmir’e bakarken ellerinde olan bir sürü yeri kaybedecekler. Alamayacaklar asla ve ellerindeki bir sürü yeri kaybedip 'biz ne yaptık' diyecekler.”

“YENİ BİR SAYFA AÇILACAK”

Başkan Tugay, “Bu yalanla, dolanla, rüşvetle yapabileceğiniz bir şey değil. İnsanlarımızın hakkını yediniz. İnsanları yoksullaştırdınız. Sadece birilerini zengin etmek için çalıştınız. Bu milleti düşünmediniz. Millet gereken cevabı size sandıkta verecek. En kısa zamanda oturduğunuz koltukların ayaklarını kıracak, sizleri o iktidardan edecek. 1 Nisan’dan itibaren İzmir’de ve Türkiye’de yeni bir sayfa açılacak. İnanın buna. Bu sayfa aydınlık, güzel, eşitlikçi bir sayfa olacak. Bu sayfa kimsenin mutsuz olmadığı bir sayfa olacak. İnanın bana. Başaracağımız” diye konuştu.

“İZMİR'İ KİMSEYE VERMEYİZ”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır İzmir'de seçimi farklı bir şekilde alacaklarını belirterek, “Birileri umutlanıyor. Hiç utanmadan 'Acaba' diyor. İzmir bizim. İzmir'i kimseye vermeyiz. İzmir de bizi kimseye vermez. Bizim adaylarımız burada. Partisi ile Ata’sıyla, amblemi ile onur duyuyor. AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın pankartlarında amblem yok. Ampul yok. Aslan parçası, madem utanıyorsunuz neden aday oluyorsunuz? Hamza Dağ neden ampul yok? İzmir'e gönderdikleri adaya bakın. Yıllarca İzmir milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı yapmış. İzmir'e gelen yatırımların tamamını, İzmir CHP'de diye Sarayla görüşüp engellemiş birisi” diye konuştu.

“MÜFTÜNÜN YAKASINA YAPIŞACAKTIN”

Başarır, konuşmasında AKP'li Dağ'a eleştirilerini sürdürerek, şunları söyledi:

“Geçenlerde Menemen'de bir müftü çocukları Şehit Kubilay'ın katillerinin mezarına götürüyor. İzmir'in adayı olabileceksen, o müftünün yakasına yapışacaktın. Olamazsın. İzmir'i teslim edecekmişiz. Seni teslim etsek etsek o pudra şekeri çeken danışmanına ederiz. Hiç merak etmesin 31 Mart'ta saat 18.00 olmadan İzmir'in dağlarında çiçekler açacak.”

İzmir'in sorunlarını bildiğini de aktaran Ali Mahir Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz veriyoruz. İlk 3 yılda İzmirli’nin isteklerinin hepsi yerine gelecek. 31 Mart'ta hepimiz sandığa gideceğiz. Alacağımız başarılı sonuçlarla erken seçimi ve sandığı bu ülkeye getireceğiz. Sakın umutlarınızı yitirmeyin. Söz veriyoruz. Başkanlar seçildikten sonra ne yapacak? O sandığı kapatıp bir kenara koyacaklar. Bize oy veren, oy vermeyen ama yatağa aç giren tüm çocuklara, ailelere sahip çıkacaklar. O parti bu parti demeyeceğiz. 85 milyon güçlü bir aileyiz.”

“BİZ MÜCADELE EDERİZ”

Selçuk Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ise ilçenin çağdaş ve Cumhuriyetçi olduğunu vurguladı. Kendisine 5 yıl boyunca ne yapıldığını sorduklarını anlatan Başkan Sengel, “5 yıl boyunca ekmeğimizi bölüştük. Belediyenin borçlarını 5 yıl boyunca ödedik. Yapacağımız daha çok iş var dedik, kasamızda paramızı biriktirdik. Emekçilerimizi bir gün olsun mağdur etmedim. Ekonomik krizde ezdirmedim. Biz mücadele ederiz. İlçeyi bir dönem AKP'ye verdik. Ve ne olduğunu gördük. 2014'te verilen altı oku indirenlere karşı nasıl kazandıysak, 2024'te de aynı şekilde kazanacağız. 24 gün sonra düğünümüz var” diye konuştu.

SANDIK İTTİFAKI VURGUSU

Programda konuşan CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, geleceğe dair umutları bir kez daha yeşertmek için toplandıklarını söyleyerek, “Umutları yeşertirken gerçekçi olmak önemli. Ülkemizin içinden geçtiği AKP'nin yarattığı siyasi ve ekonomik süreçleri her birlikte görüyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek için tüm vatandaşların bir araya gelmesine ihtiyaç var. Bu nedenle 'Türkiye ittifakı' diyoruz. Bu ittifakı sandıkta kuracağız” dedi.