CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, rakibi Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın vaatleri arasında yer alan ikinci çevreyolu projesinin ardından İzmir Körfez Geçiş projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tugay, Hamza Dağ'a yönelik sorularıyla dikkat çekti. Özellikle, Dağ'ın vaatleri arasında yer alan İzmir Körfez Geçiş projesine ilişkin detayları merak eden Tugay, sosyal medya üzerinden şu soruları sordu:

İzmir Körfez Geçiş projesi ne zaman başlayacak ve tamamlanması planlanıyor? Bu proje için ne tür bir maliyet öngörülüyor ve finansmanı nasıl sağlanacak? Çevreye ve körfez ekosistemine etkisi nasıl değerlendiriliyor? Projenin trafik akışına sağlayacağı faydalar hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? İzmir halkının projeye katılımı ve görüşleri nasıl alınacak?

Bu sorularla, Cemil Tugay, seçim sürecinde rakibi Hamza Dağ'a ve İzmir halkına açık bir şekilde projenin detayları ve etkileri hakkında bilgi sunma çağrısı yapıyor.

Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İkinci Çevreyolu ile ilgili sorularımı dün hemşehrilerim ile paylaşmışken, İzmir Körfez Geçişi ile ilgili aklımıza takılan soruları da Sayın AKP Genel Başkan yardımcısı İzmir adayımız Hamza Dağ’a sormak istiyorum:

1- Geçmediğimiz köprüye, kullanmadığımız tünele, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına her yıl milyarlarca dolar akıtıyoruz En iyimser tahminle 2 milyar dolara (66 Milyar TL) mal olması beklenen bu tüp geçiş ve/ veya köprü projesinin finansman modeli ne olacak? Geçiş garantili yeni bir kara delik ile mi karşı karşıya kalacağız?

2- Bu proje bugün Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılmış ve karşımızda duruyor olsa, tek yön geçiş ücreti en iyimser tahminle 20 Euro civarında (Bugünkü kur ile yaklaşık 700 TL) olacak. Bu ücretin tümünü araç sahipleri mi verecek? Şayet vermeyecekse, devletin Hazine’sinden araç başına ne kadarlık finansman sağlanacak? Emeklisine vereceği bayram ikramiyesindeki 1000 TL’lik artışı bile mesele yapan Hükümetimiz, bu kaynağı nereden karşılayacak?

3- Projenin bugün kent içinde yaşanan trafik sıkışıklığına “SOMUT VE ÖLÇÜLEBİLİR” etkisi ne olacak? İzmir’in Balçova ve Narlıdere’den başlayarak yarımada aksından Çiğli istikametine bir günde kaç aracın geçiş yaptığını biliyor muyuz?

4- İzmir’in proje ihalesine çıkılmayı bekleyen raylı sistem sistem projeleri varken ve bu projeler kentin Ulaşım Master Planı’nda tanımlanmışken (Örnek Otogar-Halkapınar ve Karabağlar-Gaziemir metro projeleri), kimin kullanacağı bile belli olmayan bir tüp geçit projesine milletin 66 milyar TL’sini akıtmaktaki neden-sonuç ilişkisini nasıl açıklayacağız?

5- Henüz fizibilitesi dahi yapılmamış, 13 sene önceki resimlerin tekrar tekrar İzmirliler’e gösterildiği, köprü mü tüp tünel mi olacağı bile henüz belli olmayan bu projenin, İzmir Körfezi’nde bulunan fay hatlarından ne derecede etkileneceği belli mi? Bu yönde bir bilimsel araştırma yapıldı mı?

6- Şayet bu proje köprü ve tünel olarak projelendirilecekse kentin en önemli değerleri arasında yer alan İzmir Limanı’na girişi çıkış yapan gemilerin geçişini ne ölçüde etkileyeceği ve hepsinden önemlisi Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan körfezin kuzey aksında açılması planlanan sirkülasyon kanalına nasıl etki edeceği biliniyor mu?

Benim isteğim, hamaset ve değil, bilimsel veriler ışığında İzmir’imizin aklına ve kamu vicdanına seslenmek…

Araştıralım, öğrenelim, “gereklidir” ya da “gerekli değildir” sorusunu ondan sonra yanıtlayalım…"