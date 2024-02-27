Çeşme'nin doğal güzelliklerini koruyacağız. Denizin temizliğini koruyacağız. Sahil pırıl pırıl olacak. Çeşmeye gelenler her geldiklerinde daha temiz düzenli bir Çeşme görecekler. Üzerimize düşeni yapacağız. Sadece altyapı sadece üstyapı belediyeciliği değil. Önümüzdeki 5 yıl kalkınma belediyeciliğini göstereceğiz" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Çeşme ilçesindeki Alaçatı esnafını ziyaret etti. CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli ve bazı partililerin de eşlik ettiği Tugay, yağmurlu havaya karşın vatandaşlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldığının altını çizen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Bugün itibarıyla seçime 34 günümüz var. İzmir'in 30 ilçesinde gittikçe artan bir heyecan içerisinde ilçe belediye başkan adaylarımız, parti örgütümüz, ben ve arkadaşlarım yoğun olarak çalışıyoruz. Bugün sabah saatlerinde Urla'daydık, öğleden sonra Çeşme'ye geldik. Urla'daki coşkudan sonra, yağmurlu havada olmasına rağmen buradaki kalabalığı görmek bizleri hem çok mutlu ediyor hem de umutlandırıyor. Biz İzmir'de ve Çeşme'de seçimi kazanacağımıza dair hiçbir şüphe içerisinde değiliz" dedi.

'İZMİR PARLAYAN YILDIZ OLACAK'

İzmir'in ilçelerine yaptığı ziyaretlerde sadece seçim çalışması yapmadığını dile getiren Tugay, "Halkımızla beraber yürek yüreğe bütünleşip geleceğe yürüme süreci yaşıyoruz. Sadece seçime kadar değil seçimden sonra da İzmir'in bütün sorunlarına beraber çözüm ürettiğimiz karşılıklı bir aile bütünlüğü içerisinde olacağımız bir süreç yürüteceğiz. Bizler İzmir'in evlatlarıyız. Türkiye'ye yürekten bağlı insanlarız. Dolayısıyla halkımızın bizden ne istediğini biliyoruz. Bunu yerine getirmek için enerji doluyuz ve sahalardayız. Bu buluşmalarımız her zaman devam edecek. Seçimden sonra da devam edecek İzmir'imiz çok daha parlayan bir yıldız halinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın gurur şehirlerinden biri olacak" diye konuştu.

'BİZİM BÖLÜNMEMİZİ İSTEYENLER AVCUNUZU YALARSINIZ'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli, daha sonra Çeşme Belediyesi önüne gelerek mevcut Belediye Başkanı Ekrem Oran ile kucaklaştı. Belediyenin önünde bir miting düzenleyen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, burada yaptığı konuşmada Çeşmelilerden Lal Denizli'ye destek istedi. Oran "Bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenler, avcunuzu yalarsınız. 6 okçular, cumhuriyetçiler yine kazanacak" dedi.

'HİZMETİ DAHA İYİYE TAŞIYACAĞIZ'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ise buradaki konuşmasında Çeşme'nin İzmir'in markalarından biri olduğuna dikkat çekerek Çeşme'nin hizmetin en iyisini hak ettiğini söyledi. Tugay, "Bugüne kadar yapılan hizmeti daha iyiye taşıyacağız. Bayrağı devralarak yapacağız. Ekrem Başkanım CHP'li duruşuyla bundan sonra Lal başkanın zaferi için çalışacağını söyledi. Biz böyle bir aileyiz" diye konuştu. CHP'li Tugay, ülkenin sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"İnsanların aklını karıştırmak için aldatmaya çalışanlar var. Bazı şeyleri insanların yüzüne söylemek lazım. Yüzde 150'lere varan yıllık enflasyonda sonra emeklilere verdiğiniz 10 bin lira nedir? Bu kadar genç işsizin olmasının nedeni nedir? Kaynaklar mı yetmiyor? Tarım için yapılacak çalışmalar varken beceriksizce yönetiliyoruz. İnsanların üzerindeki umutsuzluk bulutunu dağıtmalıyız. Bizim görevimiz yoksulluk ile mücadele etmek. Altyapıyı tabii ki yapacağız. Çeşme'nin kanal, arıtma su sorununu, size namusum üzerine söz veriyorum en kısa sürede halledeceğiz. Yol sorunu varsa anında müdahale edeceğim. Sistemi kurup Lal kardeşimle birlikte yol sorununa gecikmeden müdahale edeceğim. Çeşme'nin doğal güzelliklerini koruyacağız. Denizin temizliğini koruyacağız. Sahil pırıl pırıl olacak. Çeşmeye gelenler her geldiklerinde daha temiz düzenli bir Çeşme görecekler. Üzerimize düşeni yapacağız. Sadece altyapı sadece üstyapı belediyeciliği değil. Önümüzdeki 5 yıl kalkınma belediyeciliğini göstereceğiz."

'PIRIL PIRIL ÇEŞME VE İZMİR İÇİN'

İzmir'den tüm Türkiye'ye bir şehrin kendi imkanlarıyla nasıl kalkınacağını göstermek istediklerini kaydeden Tugay, şöyle konuştu:

"Dokuz üniversitesi olan bir şehirdeyiz. Girişimci ruhu olan bir şehirdeyiz. Geçen sene İzmir'den 107 bin kişi şehir dışına göç etti. İzmir'e de 132 bin kişi geldi. Gidenler gençler. Onurlu bir millet olarak bu topraklarda yediysek, içtiysek, okuduysak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeliyiz. Yurt dışına göçen bütün kardeşlerimizi Türkiye'ye getirecek bir yönetim göstermeliyiz. Bu ülkeye olan bağlılığıyla Atatürk'ün ruhunu yüreğimizde taşıdığımıza inanarak bu siyaseti ölene kadar yapmaya devam edeceğim. Bu ailemizle beraber başarana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğim. 2024'ten 2029'a kadar pırıl pırıl bir İzmir, pırıl pırıl bir Çeşme, bütün sorunları halledilmiş, aynı zamanda kalkınmış insanların yüzü gülen bir İzmir için yola çıkıyoruz. Bu yolda bize yoldaşlık yapacak mısınız? Mutlaka başaracağım."

Mitingin ardından adaylar seçim ofisinin açılışına katıldı. Coşkulu bir kalabalığın olduğu açılışta kurdele bando eşliğinde kesildi.