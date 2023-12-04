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CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası sularda faaliyet gösteren üç ayrı ticari gemiye dört saldırı düzenlendi. Bu üç gemi 14 ayrı ulusa bağlıdır. Arleigh-Burke Sınıfı destroyer USS Carney gemilerden gelen imdat çağrılarına cevap vermiş ve yardım sağlamıştır” denildi.



İlk saldırının 09.15 sıralarında tespit edildiğini belirten CENTCOM, “Unity Explorer’a doğru ateşlenen ve geminin yakınlarına düşen balistik füze saldırısı tespit edildi” denildi. Saat 12.00 sıralarında USS Carney’e bir İHA’nın yaklaştığı ve Carney tarafından düşürüldüğü, 12.35 sıralarında ise Unity Explorer’a ikinci saldırının düzenlendiği belirtildi. Geminin bu ikinci saldırıdan hafif hasar aldığı ifade edilirken, müdahale sırasında ikinci bir İHA’nın vurulduğu bilgisi paylaşıldı.



“İKİ GEMİ DAHA VURULDU”



CENTCOM, saat 15.30 sıralarında Number 9 adlı geminin Husilerin bulunduğu bölgeden ateşlenen füze sonucu vurulduğunu, gemide hasar meydana geldiğini ancak can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.



Saat 16.30 sıralarınsa ise Sophie II adlı üçüncü geminin füze saldırısına uğradığı, bu geminin de hafif hasar gördüğü belirtildi. USS Carney’in bu gemiye destek vermek amacıyla yola çıktığı sırada üçüncü İHA’nın vurulduğu aktarıldı.



KIZILDENİZ’DE GÜVENLİK SORUNU



Yemenli Husiler, 19 Kasım’da ‘İsrail’e ait’ olduğu ifade edilen bir kargo gemisine el koyduklarını duyurmuştu. İsrail tarafı ise bu geminin İngiltere’ye ait olduğunu ve Japon bir şirket tarafından işletildiğini, gemide İsrailli kimsenin olmadığını duyurmuştu.



26 Kasım’da CENTCOM, Aden Körfezi’nde, içinde Türk mürettebatın da bulunduğu Liberya bayraklı M/V Central Park adlı ticari geminin imdat çağrısında bulunduğunu duyurmuştu. Düzenlenen operasyonda gemiyi kaçırmaya çalışan 5 silahlı şüphelinin yakalandığı ve operasyon sırasında Husilerin kontrolündeki bölgeden 2 balistik füze atıldığı belirtilmişti.