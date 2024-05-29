Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde, ELF Türkiye ve Triumph Motorcycles'in desteğiyle 26 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe, 500'e yakın şık giyimli motosiklet tutkunu katıldı. Katılımcılar, Tarihi Yarımada'da unutulmaz bir sürüş gerçekleştirdi.

Erkek Sağlığı İçin Küresel Farkındalık

The Distinguished Gentleman’s Ride, dünya çapında erkek sağlığı için farkındalık yaratmak ve fon toplamak amacıyla her yıl düzenlenen benzersiz bir etkinlik. Prostat kanseri ve erkeklerin ruh sağlığı üzerine yürütülen çalışmalara kayda değer finansal kaynaklar sağlayan bu etkinlik, Movember Foundation yararına düzenleniyor. Movember, dünya çapında erkeklerin prostat kanserine karşı yüksek risk taşıyanlar için yeni testler ve tedaviler üzerine araştırmalar yapıyor ve klinik kalite kayıtları aracılığıyla tedavileri iyileştirip yan etkileri azaltıyor.

DGR İstanbul'un Artan Katılımı

DGR İstanbul Organizasyon Sorumlusu Attila Algan, etkinliklerin prostat kanseri farkındalığını artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. “Dünyada ve ülkemizde erkeklerde en sık rastlanan ikinci kanser türü prostat kanseri. Buna karşın hastalığın erken teşhis ve doğru yaklaşım yöntemleri ile tamamen tedavi edilebilmesi mümkün. The Distinguished Gentleman’s Ride etkinlikleri ile toplanan bağışlar daha fazla erkeğin prostat kanseri ile ilgili bilinçlenmesini, erken tanı için tarama testi yaptırmasını ve sağlığına kavuşmasını desteklemek için kullanılıyor” dedi.

İstanbul'da bu etkinliğin 2014 yılından beri düzenlendiğini vurgulayan Algan, “Çok küçük bir grup olarak başladığımız sürüşe bu yıl 500’e yakın motosiklet kaydoldu. Hedefimiz en kısa sürede Sidney, Londra, New York ve Los Angeles gibi binin üzerinde katılımcının yer aldığı büyük şehirlerin arasına girebilmek ve prostat kanseri ile ilgili araştırmalar için daha fazla destek sağlayabilmek” şeklinde konuştu.

Küresel Bir Hareket

Mad Men dizisinin ana karakteri Don Draper’ın Matchless motosikleti üzerindeki şık halinden ilham alan The Distinguished Gentleman’s Ride, ilk kez 2012 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirildi. Bu yıl 105 ülkede 1000’e yakın şehirde 113 bin sürücü ile gerçekleştirilen etkinlikte prostat kanseri araştırmaları için 7.5 milyon dolara yakın finansal destek toplandı.