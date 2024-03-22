İzmir'in Çeşme ilçesindeki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen program ilgi gördü. Etkinlikte, özel çocukların yüzleri animatörler tarafından boyanırken, çeşitli ikramlarda yapıldı. Boyama atölyelerinin yanı sıra programda, Drama Eğitmeni Lider Hepgenç tarafından kitap atölyesi etkinliği de yapıldı. Yine Drama Eğitmeni Eylem Yılmaz da, 'çocuklara sağlıklı sınırlar koymak' ve 'özel gereksinimli ebeveyn olmak' konulu bir söyleşi ve aile atölyesi de gerçekleştirdi. Çocuk şarkılarının da söylendiği etkinliklerde, özel çocuklar ve aileleri keyifli dakikalar geçirdi. Programa; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran da katıldı.