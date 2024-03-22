Cumhur İttifakı Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, seçim çalışmaları kapsamında Kaymakçı Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette büyük bir coşkuyla karşılandı. Mahalle sakinleri, Ali Hadim'e sıcak bir karşılama yaparak desteklerini gösterdi. Kaymakçı halkı, Ali Hadim'e duydukları güveni ve inancı dile getirerek, mahallelerinin daha yaşanabilir bir yer olması için desteklerini açıkça ifade etti. Ziyaret sırasında konuşan Ali Hadim, Kaymakçı'nın önemli sorunlarını dinleyerek, çözüm odaklı projeleriyle ilgili mahalle sakinlerine bilgi verdi. Kaymakçı'nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, bölgenin daha da gelişmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

"KAYMAKÇI BİZE BÜYÜK BİR ENERJİ VE UMUT VERİYOR"

Kaymakçı halkı ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, "Ödemiş'in güzide mahallelerinden biri olan Kaymakçı'da hemşehrilerimizle buluşmak, yürekleri ile birlikte yolumuza devam etmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bizim için siyaset, milletimizin hizmetinde bir vesiledir. Her zaman ifade ettiğim gibi, bizim siyasetimizin merkezinde hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu vardır. Biz, milletimizin sesi, gözü, kulağı olmaya devam edeceğiz. Kaymakçı'nın sıcak yürekli insanlarıyla bir araya gelmek, onların dualarını almak, beraberinde büyük bir enerji ve umut getiriyor. Onların desteğiyle, Ödemiş'i daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Kaymakçı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, gelecek nesillere taşımak, bizim için son derece önemlidir. Bizler, geçmişimizi unutmadan, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye kararlıyız. Hemşehrilerimizle birlikte nice güzel projelere imza atmak, şehrimizi daha ileriye taşımak için buradayız" dedi.

Ali Hadim, Kaymakçı halkına gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, birlikte daha güçlü ve yaşanabilir bir Ödemiş için el ele çalışacaklarını vurguladı.