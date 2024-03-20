Dünyanın giderek küçüldüğünü, ulaşım imkanlarıyla gençlerin ülke ülke gezerken Türkiye’deki gençlerin şehir dışına bile çıkamadığını vurgulayan Tanık, gençleri Avrupa ile tanıştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Gelişmiş ülkelerin dünyayı iyi takip edip teknolojiyi ve bilimi hedeflerine ulaşmak için etkin şekilde kullandığını belirten Esat Tanık, Çeşmeli gençleri yabancı ülkelerdeki gelişmeleri, kültürel farklılıkları görüp yabancı dillerini geliştirmeleri için Avrupa ülkelerine göndereceklerini müjdeledi.

TATİL, BURS, İŞ

Çeşme’de lise düzeyindeki başarılı öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını aktaran Tanık, “Bu gençlerimiz maalesef hiç yurtdışına çıkmadıkları için diğer ülkelerin dillerine, kültürlerine yabancı kalıyorlar. Bunu önlemek adına lisedeki başarılı gençlerimizi yaz aylarında 7 günlük programlar halinde yurt dışına göndereceğiz. Orada karşılıklı olarak kültür etkileşiminde bulunurken yabancı dil pratiğiyle de dillerini geliştirecekler. Gençlerimizin vizyonlarını ve dünyaya bakış açısını değiştirmek için bunu yapmak zorundayız” dedi.

Başarılı liseli gençlere burs, üniversiteli gençleri de istihdam imkanı sağlayacaklarını aktaran Esat Tanık, üniversiteyi başarıyla bitiren gençleri ailelerinin yanından ayrılmadan, Çeşme’yi terk etmeden ilçe içinde istihdam edeceklerini vurguladı.

OPERADAN ATÖLYEYE

Gençleri başarıya götürecek kütüphane, bilgisayar, yazılım gibi konularda da projelerinin hazır olduğunu anlatan Tanık, “Çeşmemize, içinde opera sahnesi, resim, sanat, sergi ve atölye alanlarıyla her türlü teknolojik donanıma sahip kütüphanenin olacağı bir kültür merkezi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi'nin de dijital kütüphane olarak düzenlenebileceğini sözlerine ekleyen Esat Tanık, “Bu binayı tekrar elden geçirip içinde en az 40 bilgisayarın olduğu, gençlerimizin internette gönül rahatlığıyla araştırmalarını yapacağı, ödevlerini, sunumlarını hazırlayacağı bir etüt alanı şeklinde oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYA ODAKLANACAK

Tamamen dijital kütüphane haline gelecek 2 katlı binada geleceğin mesleği olan ve şimdiden uzmanlaşmanın başladığı ‘yapay zeka’ eğitimlerine de başlayacaklarını kaydeden Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte yapacağız. Halen yaklaşık 14 bin kitabın olduğu bu kütüphanedeki kitapları yapılacak kültür merkezine taşıdığımızda oldukça bir alan açılmış olacak. Bu alanı teknolojiyle donatıp sadece yapay zeka değil kodlama eğitimlerinin de verileceği bir üs haline getireceğiz. Gelecekte dünyaya yön verecek yapay zeka uzmanları belki de Çeşme’de yetişen gençlerden çıkacak”